Māris Gulbis – Latvijas basketbola izlases debitants 34 gadu vecumā

Basketbola kluba "Ventspils" uzbrucējs Māris Gulbis iepriekš veiksmīgi pārstāvējis Latvijas U-20 valstsvienību, kā arī piedalījies neoficiālās pieaugošo izlases spēlēs, tomēr gaidāmajos 2021. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas mačos basketbolists varētu pilntiesīgi debitēt Latvijas vīriešu basketbola izlasē.

Gulbis, iespējams, savas labākās karjeras sezonas aizvadījis tieši pēc 30 gadu sliekšņa. Basketbolists jau septīto sezonu pēc kārtas (astoto kopumā) bijis starp basketbola kluba "Ventspils" kluba līderiem. Savukārt valstsvienībā uzbrucējs piedalījies vien neoficiālos mačos, 2008. gada vasarā spēlējot serba Nenada Trajkoviča vadītās komandas pārbaudes spēlēs.

"Ģenerālmenedžeris Artūrs Štālbergs piezvanīja, uzprasīja, kā ar veselību un vai esmu gatavs spēlēt," nesen notikušo izsaukuma brīdi atminējās Gulbis. "Teicu, ka, protams, esmu – izlase ir izlase."

Uzbrucējs četras no sezonām "Ventspils" vienībā pavadījis tieši pie izlases galvenā trenera Roberta Štelmahera. Vēl pirmdien Gulbis nebija paguvis ilgāk aprunāties ar treneri, tomēr basketbolists norādīja, ka pēc kopā strādātajiem gadiem abi viens otru ļoti labi pazīst.

Starp izlases kandidātiem uzbrucēju pozīcijās tieši valstsvienībā plašu pieredzi guvis tikai Mareks Mejeris, kurš Latvijas izlases rindās aizvadījis 80 mačus. Vēl uz šim pozīcijām izsaukti Artis Ate, Artjoms Butjankovs, Kristaps Dārgais, Māris Gulbis un Mārtiņš Laksa, bet uz Latviju atbraukušais Žanis Peiners nevarēs palīdzēt savainojuma dēļ. Gulbis pauda, ka viņš ērti jūtas gan trešā, gan ceturtā numura pozīcijā.

"Man laikam jau vienalga kļuvis, vai spēlēju kā trešais numurs vai ceturtais. Jau tik daudz esmu spēlējis abās pozīcijās. Protams, tas atkarīgs no pretinieka, pie kura jāpieskaņojas. Taču man tas nav traucēklis," izteicās spēlētājs.

Oficiālos mačos Latvijas krāsas Gulbis pēdējo reizi pārstāvēja 2005. gadā, kad Latvijas U-20 vīriešu izlase Eiropas čempionātā sasniedza labāko astotnieku. Basketbolists ar apbrīnojamu precizitāti arī atminējās, ka tobrīd šajā turnīra fāzē komandas tika sadalītas divās grupās, no kurām finālčetriniekā iekļuva pa divām vienībām, bet Latvijai šo iespēju laupīja zaudējums sīvā spēlē pret vienaudžiem no Francijas (54:56).

"Kad tagad tā saki, tad atceros. Gandrīz tikām pusfinālā. Zaudējām frančiem spēlē, kurā mazliet pietrūka. Toreiz, man liekas, satraumējās Bērzs [Kaspars Bērziņš], kurš arī šoreiz netika uz izlasi," atminējās Gulbis, pieminot basketbola klubā "Ogre" spēlējošo Bērziņu, kurš valstsvienībai nevar palīdzēt savainojuma dēļ.

Čempionātu Vara Krūmiņa vadītā U-20 izlase noslēdza septītajā vietā. Tās divi rezultatīvākie spēlētāji bija Bērziņš (16,0 punkti mačā) un Gulbis (12,3 punkti), bet Rinalds Sirsniņš pārķēra visvairāk bumbu un bija līderis rezultatīvajās piespēlēs. Basketbola kluba "Ogre" saspēles vadītājs, kurš pēdējo reizi pieaugošo valstsvienību pārstāvēja 2010. gadā, tieši arī izpelnījies izsaukumu uz Roberta Štelmahera vadīto izlasi.

Jau uz pāris 2019. gada Pasaules kausa kvalifikācijas cikla mačiem nespēja ierasties daži uzbrucēju pozīciju basketbolisti. Taujāts, vai par šādu iespēju pērn domājis, Gulbis izteicās, ka izlases komplektācija nav nomākusi viņa prātu.

"Ja mani izsauktu, protams, ka es vienmēr brauktu. Taču piedomājis, vai es būtu izlasei palīdzējis? Tas ir tik subjektīvi. To citiem spriest, ne jau man. Būtu viss sanācis, viens metiens [pret Melnkalnes izlasi] iekristu vairāk, neviens par to nerunātu," teica "Ventspils" komandas viens no līderiem.

Ilggadējais Latvijas Basketbola līgas (LBL) spēlētājs šosezon arī atkārtojis Aigara Vītola un Sanda Valtera uzstādītu rekordu – 18 aizvadītas sezonas pašmāju čempionātā. Gulbis komandas "LainERS" rindās debitēja jau 15 gadu vecumā, pirmo maču aizvadot 2001. gada 10. janvārī. Nākamā gada sezonā uzbrucējs par "Barons" pārdēvētās komandas rindās laukumā neizgāja, liecina Latvijas Basketbola savienības (LBS) mājaslapa, LBL spēlēs atkal piedaloties pēc vienas sezonas izlaišanas.

Tomēr ar klubu saistītās sporta skolas "Rīdzene" audzēknis atminās, ka šajā sezonā tāpat trenējies ar lielo komandu, kas to padara par neoficiālo, 19. sezonu.

"Mans treneris, nelaiķis Aivars Brigmanis ņēma mani "Lainerī" 15 gadu vecumā. Man liekas, ka viņam pietrūka cilvēku komandai vai es viņam simpatizēju un viņš saskatīja manī talantu. Pa dienu gāju skolā, pēc tam braucu uz Roju un citām vietām. Laukumā gāju ar muti vaļā. Man bija milzīga forma, kreklam tāds izgriezums, ka krūšgali ārā lien. Tas bija tik sen… Trenējos ar [Aigaru] Zeidaku un visām pārējām leģendām," atmiņās gremdējās Gulbis.

Savukārt vienu no šīs sezonas individuāli veiksmīgākajām spēlēm 34 gadus vecais uzbrucējs aizvadīja svētdien, kad pret "VEF Rīga" vienību Gulbis izcēlās ar 25 punktiem. Tiesa, viņa pārstāvētā "Ventspils" vienība ar rezultātu 80:98 piekāpās Rīgas klubam.

"Ģērbtuvē bija klusums. Viņi mūs paņēma uz ātrumu, netikām galā ar viņu mazo sastāvu. Tīri taktiski zaudējām visos spēles aspektos – cīņā par bumbām, agresivitātē. Negribētos tā teikt, bet pēc tam padomāju, ka bijām mazliet miegaini. Domāju, vajadzēja vairāk uzspēlēt uz [Klāvu] Čavaru un [Ronaldu] Zaķi, spiest uz apakšu, jo pirmajā puslaikā viņiem bija daudz sodu. Otrajā puslaikā viņi pa apakšu gāja "pick-and-roll" sadarbībā, forsēja mest metienus no distances. Un mēs metām garām. Likumsakarīgs rezultāts. Labi, ka tagad, nevis pavasarī," kritiku par spēli izteica veterāns.

Basketbola kluba "Ventspils" nākotni šobrīd ietekmējis kluba ģenerālsponsora Ventspils brīvostas pārvaldes iespējamais atbalsta trūkums. Atbildot uz smago jautājumu, Gulbis neslēpa, ka situācija likusi aizdomāties. Tomēr basketbolists uzsvēra, ka komandas garu tas nav ietekmējis.

"Esmu tur jau astoņus gadus – man Ventspilī ir ģimene, bērni iet dārziņā. Protams, ceru, ka viss būs kārtībā. Koncentrējos uz to, ko saka kluba vadība, nevis, ko dzirdu apkārt. Dažreiz aizdomājies par to, viens izlasa kādu rakstu. Redzēs… Tagad dzīvoju – kā būs, tā būs. Mani pagaidām apmierina tas, ko man saka kluba vadība. Negribētos ticēt, ka viņi melo, acīs skatoties. Es vairāk koncentrējos uz basketbola spēlēšanu. Nav jau tā, ka mēs šī iemesla dēļ uzreiz slikti spēlējam vai zaudējam VEF. Tieši šādas spēles gribi vinnēt," klāstīja Gulbis.

Iespējamo debiju oficiālā izlases spēlē Gulbis varētu piedzīvot piektdien, kad Latvijas valstsvienība "Arēnā Rīga" uzņems Bosnijas un Hercegovinas valstsvienību. Savukārt pirmdien izlase viesosies pie Bulgārijas basketbolistiem.

Latvijas vīriešu basketbola valstsvienības kandidāti:

Aizsargi – Aigars Šķēle ("Kalev"/"Cramo", Igaunija), Mārcis Vītols ("Ventspils", Latvija), Rinalds Sirsniņš ("Ogre", Latvija), Artūrs Žagars ("Joventut", Spānija), Jānis Blūms ("VEF Rīga", Latvija), Artūrs Kurucs ("VEF Rīga", Latvija), Artis Ate ("Cluj Napoca", Rumānija);

Uzbrucēji – Mārtiņš Laksa ("Start Lublin", Polija), Žanis Peiners ("Partizan", Serbija), Māris Gulbis ("Ventspils", Latvija), Artjoms Butjankovs ("Burevestnik", Krievija), Mareks Mejeris ("Parma", Krievija), Kristaps Dārgais ("Ogre", Latvija);

Centri – Mārtiņš Meiers ("Budučnost", Melnkalne), Klāvs Čavars ("Ventspils", Latvija).