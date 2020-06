Mārtiņš Gulbis: man nav tādas iespējas strādāt tikai sieviešu izlasē

Latvijas sieviešu basketbola izlases galvenais treneris Mārtiņš Gulbis paredz, ka vasaras gaitā valstsvienības treniņiem varētu pievienoties plašs spēlētāju loks, bet pats vēl cer ar laiku atrast darbu kādā klubā, sarunā ar žurnālistiem klāstīja speciālists.

Ja Latvijas vīriešu izlase pirmoreiz kopīgi tikās pirmdien, tad otrdien pirmo treniņu "Elektrum" Olimpiskajā sporta centrā aizvadīja Latvijas sieviešu basketbola valstsvienība. Treneru Mārtiņa Gulbja, Matīsa Rožlapas, Ziedoņa Jansona un Ivara Ikstena vadībā nodarbībā piedalījās 11 basketbolistes: Aija Klakocka, Kate Krēsliņa, Zenta Meļņika, Ilze Jākobsone, Paula Strautmane, Karlīna Pilābere, Dinija Pāvelsone, Anna Dreimane, Aleksa Gulbe, Nikola Ozola un Eva Indriķe.

Mārtiņš Gulbis pēc nodarbības atzina, ka bijis apmierināts ar pirmā brīvprātīgā treniņa apmeklējumu. Tajā nepiedalījās viena no izlases līderēm Kristīne Vītola, kura atzīmē dzimšanas dienu, Rūta Veidere "gatavojas priecīgam notikumam", bet vairākas U-20 vecuma grupas basketbolistes kārto vidusskolas eksāmenus.

"Mums izveidota "WhatsApp" grupiņa, kurā ir visas spēlētājas," par kopējo kandidāšu pulku stāsta Gulbis. "Domāju, ka spēlētāju loks var noteikti mainīties. Tas kopumā ir līdz pat 25 spēlētājam. Šobrīd ir ļoti optimāls spēlētāju skaits, lai varētu sadalīties grupās un darboties. Protams, ja būs vairāk spēlētājas un pieaugs treniņu intensitāte, tad būs labāk. Paskatīsimies, kā virzīsies U-18 izlases treniņu process. Ja kāda spēlētāja izcelsies, tad būs iespējams patrenēties pie lielās izlases."

Sākotnēji 17 gadus vecā Elizabete Bulāne un 16 gadus vecā Vanesa Jasa, kuras jau pagājušā gada novembrī debitēja valstsvienībā 2021. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlēs, trenēsies ar savām vienaudzēm, atzina treneris.

Sieviešu valstsvienība pirmajā treniņā fiziskās sagatavotības trenera Ivara Ikstena paspārnē iesildījās un pildīja vingrinājumus svaru zālē, bet basketbola laukumā pildīja individuālus metienu izpildes uzdevumus.

"Jāpasaka liels paldies Latvijas Basketbola savienībai," par vasarā notiekošajiem treniņiem izsakās Gulbis. "Izcila ideja pārvērsta realitātē. Man ir iespēja iepazīt spēlētājās un ar viņām pastrādāt. Arī šodien jau redzu kaut kādas lietas, kuras katrai gribētu uzlabot. Ceru, ka jebkura spēlētāja to izmantos kā platformu, lai kļūtu labāka."

Pagaidām treniņi ar kontaktu gan vēl nav izlases dienaskārtībā.

"Tas ir jautājums mūsu menedžerim, jo, cik es saprotu, meitenes vēl nav apdrošinātas," skaidro Gulbis. "Līdz ar to mēs īpaši daudz nevaram aizrauties ar kontaktu. Ivars Ikstens arī neatļaus mums aizrauties ar kontaktu. Plāns ir tāds, ka ar kontaktu varētu trenēties no augusta vidus. Protams, ka būs kādas situācijas treniņos, kur mēs pielietosim minimālu kontaktu. Viss jau var mainīties. Varbūt būs kāda pārbaudes spēle, es ceru. Redzēsim. Kā tas ir visā pasaulē – jādzīvo no dienas uz dienu."

Izlasei jūnija mēnesī bija plānots aizvadīt tradicionālo "Rozā lentītes" spēli, tikties ar Ķīnas un Ungārijas izlasēm, kā arī doties uz turnīru Japānā, kur valstsvienība sacenstos ar valstsvienībām, kuras gatavojas olimpiskajām spēlēm. Pagaidām gan izlases treneris uz kādu pārbaudes spēļu notikšanu var tikai cerēt.

"Mums Japānā bija sarunāts super turnīrs, bet diemžēl viss, kas šobrīd notiek, lika mums pamainīt plānus. Par pārbaudes spēlēm šobrīd teiktu, ka tā ir 15% iespējamība," izsakās speciālists.

Gulbim šobrīd grūti prognozēt, vai treniņiem varētu pievienoties Elīna Babkina, kura atskaitīta no Sieviešu Nacionālās basketbola asociācijas (WNBA) vienības Atlanta "Dream", bet pagaidām pandēmijas dēļ negrasās no ASV doties uz Latviju.

"Par Elīnu es neuztraucos. Viņa vienmēr bijusi patriote un spēlētāja, kura atsaucās izlasei. Lai gan mums pirmā spēle ciklā neizdevās, kopumā man palika ļoti labs iespaids par Elīnas profesionālismu. Mums bija ļoti laba saruna par to, kā viņa redz basketbolu. Ceru, ka redzēšu viņu arī novembrī," par nākamajām kvalifikācijas cikla spēlēm atgādināja Gulbis.

Savukārt kopš 2018. gada Pasaules kausa izlasē nav spēlējusi viena no tās līderēm Anete Šteinberga, kuras klātbūtne ir iespējama šovasar.

"Neesmu skatījies, [vai Šteinberga ir "WhatsApp" grupā]. Manuprāt, ar Aneti esam izveidojuši pietiekami labu kontaktu. Man bija vairākas sarunas ar viņu pirms šī pirmā cikla. Tas bija viņas individuālais lēmums nepalīdzēt. Ceru, ka vasara un šis laiks viņai palīdzēs saprast to, ka mēs viņu te gaidām. Tam, kas bijis pagātnē, nav sakara ne ar mani, ne ar nevienu citu, kas šobrīd ir izlasē. Viņai durvis Olimpiskajā sporta centrā ir atvērtas vienmēr. Viņa var nākt aprunāties, var izstāstīt arī savu sāpi, ja viņai tāda ir. Bet te ir jauna lappuse, jauna izlase ar saviem mērķiem un mēs tikai būsim priecīgi, ja viņa mums palīdzēs," klāsta Gulbis.

Gulbis kopš pandēmijas dēļ tika apturēts profesionālais sports strādājis kā individuālais treneris, kas viņam jādara, lai uzturētu ģimeni, atzina speciālists. Treneris kopš 2017./2018. gada sezonas vadīja vīriešu basketbola klubu "Silja" (jeb "Jūrmala"), kas finansiālu apsvērumu dēļ pārtraucis savu darbību.

"Šobrīd nav nekā konkrēta," par darba piedāvājumiem stāsta Gulbis. "Esmu pieejams, ja kādam interesē. Ceru, ka pēc 9. jūnija vispirms Latvijā beigsies ārkārtas stāvoklis, tad mēs runāsim par Eiropu, un arī tas tirgus varētu iekustēties. Klubi sapratīs savas finansiālās iespējas un kādā virzienā doties. Tad arī kaut kas sāks parādīties."

Valstsvienībai nākamā spēle gaidāma 12. novembrī izbraukumā Vācijā, bet trīs dienas vēlāk izlase viesojas pie Horvātijas basketbolistēm. Tās galvenais treneris gan nepieļauj iespēju, ka līdz šīm spēlēm varētu strādāt tikai ar valstsvienību, nemeklējot iespējas vienoties ar kādu klubu.

"Tāds variants nepastāv. Pavisam vienkārši – sieva un bērns nepaēdīs. Tā kā nav tādas iespējas. Kaut kas jāmeklē un kaut kur jādarbojas. Arī pats gribu strādāt. Domāju, ka pietiekami daudz esmu darījis, strādājis un mācījies. Esmu gatavs arī kādam nopietnam izaicinājumam. Tā kā gaidīšu katru iespēju," saka valstsvienības treneris.

Latvijas sieviešu valstsvienība dalību 2021. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas ciklā uzsāka ar zaudējumu pret Horvātijas izlasi, bet izbraukumā pieveica Ziemeļmaķedonijas basketbolistes. Čempionātam no grupas, kurā spēlē arī Vācijas izlase, kvalificēsies labākā vienība, kā arī otrajā vietā esošā valstsvienība, ja tā būs viena no piecām labākajām otrajā pozīcijā finišējušām vienībām deviņās grupās.