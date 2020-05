'Mavericks' īpašnieks atceras Porziņģa maiņu: biju ļoti apstulbis

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandas Dalasas "Mavericks" īpašnieks Marks Kjūbens bijis apstulbis, kad uzzinājis, ka maiņas darījumā pieejams tā brīža Ņujorkas "Knicks" kluba zvaigzne Kristaps Porziņģis, intervijā radiostacijas WFAN raidījumā "Moose & Maggie" atklāja funkcionārs.

Latvijas basketbola izlases zvaigzne, kurš tobrīd atguvās no ceļgala krustenisko saišu plīsuma, pagājušā gada 31. janvārī tika aizmainīts uz Dalasas klubu. Maiņas darījumā viņam līdzi devās Kortnijs Lī, Tims Hārdavejs juniors un Trejs Bērks, bet "Knicks" komanda saņēma Deandrē Džordanu, Denisu Smitu, Vesliju Metjūzu un divas pirmās drafta kārtas izvēles.

Raidījuma vadītājs vaicāja Kjūbenam, cik apstulbis viņš bijis, kad saņēma šādu piedāvājumu.

"Ļoti," smejoties, atbildēja "Mavericks" īpašnieks. "NBA tā mēdz notikt. Tas bija līdzīgi Džeimsa Hārdena maiņai. Hārdens tiek aizmainīts no Oklahomsitijas ["Thunder"] uz [Hjūstonas] "Rockets", un mana reakcija bija – kāpēc mēs pat nesaņēmām šādu piedāvājumu? Mēs nebijām apritē. Neviena komanda nebija. Tas bija viens telefona zvans, un "Rockets" pateica "jā". Porziņģa maiņa bija šāds viens telefona zvans."

Kjūbens pieminēja, ka NBA klubu ģenerālmenedžeri pastāvīgi runā un stāsta citiem kolēģiem, kāda būtu viņu rīcība, ja viņi vēlētos aizmainīt kādu no savām zvaigznēm. Viņš uzsvēra, ka šādas sarunas laikos, kad "Knicks" vēl nevēlējās aizmainīt Porziņģi, galu galā ļāva tam notikt diezgan ātri.

"Mums jau iepriekš bija par to sarunas. Ģenerālmenedžeri visu laiku runā. "Mēs darīsim to un to, ja jebkad esat gatavi viņu atdot". Mēs mēdzām saņemt zvanus par Dirku Novicki – "mēs jums dosim A, B, C, D, E un F". Taču mēs nekad negribējām mainīt Dirku. Šajā gadījumā "Knicks" pārdomāja," skaidroja Kjūbens.

"Mavericks" īpašnieks gan nevēlējās runāt par iemesliem, kāpēc Ņujorkas klubs šķīrās no liepājnieka.

"Katrai komandai ir savi iemesli. Mēs atļāvām Stīvam Nešam doties prom. Tā bija dumjākā lieta, ko jebkad esam izdarījuši. Tobrīd saņēmām medicīnisku padomu, ka viņa mugura neizturēs. Saprotams, ka tas padoms bija nepareizs. "Knicks" veica savu lēmumu, un reizēm tas nenostrādā," izteicās Kjūbens.

Jau ziņots, ka NBA komandas paredz, ka līgas vadība ap 1. jūniju nodos vadlīnijas par vienību pilsētu pametušo spēlētāju izsaukšanu mājās. Tas skar Dalasas "Mavericks" zvaigznes Luku Dončiču un Kristapu Porziņģi, par kuru atgriešanos Eiropā ziņojuši vairāki mediji.