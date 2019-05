'Mavericks' kluba vadība: Porziņģis nonāca 'nepareizajā vietā, nepareizajā laikā'

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) kluba Dalasas "Mavericks" vadība pēc Kristapa Porziņģa konflikta izvērtēšanas nostājusies basketbolista pusē, kā arī ziņo, ka latvietis incidentā nav savainojis roku, vēsta portāls "dallasnews.com".

Porziņģis tika iesaistīts konfliktā Liepājā, Zivju ielā, par kuru 12. maijā pulksten 4.51 Valsts policija saņēma izsaukumu.

Notikušo incidentu izmeklēja arī basketbolista pārstāvētais Dalasas "Mavericks" klubs, vēstīja žurnālists Šams Čaranija.

Organizācijas sākotnējā vēstījumā bija teikts, ka sportistam esot uzbrukts, bet klubs izpaudīs vairāk informāciju, kad tam tāda būs pieejama.

The Mavericks are investigating All-Star Kristaps Porzingis’ altercation in Europe over weekend and current understanding is he was jumped at a club, assaulted and hit by objects, @TheAthleticNBA @Stadium has learned.