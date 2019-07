'Mavericks' oficiāli apstiprina līguma noslēgšanu ar Porziņģi

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) klubs Dalasas "Mavericks" piektdien oficiāli apstiprināja līguma noslēgšanu ar latvieti Kristapu Porziņģi, kurš tagad kļuvis par visu laiku labāk apmaksāto spēlētāju Latvijas sporta vēsturē.

Ziemeļamerikas sportā ierasts, ka vispirms medijos izskan neoficiāla informācija par līguma noslēgšanu vai maiņas darījumu, bet vēlāk to apstiprina arī klubs. Par Porziņģa līguma pagarināšanu tika vēstīts jau 1. jūlijā, taču "Mavericks" to apstiprināja tikai piektdien, 12. jūlijā, kad tika nokārtotas visas formalitātes.

Porziņģis, kurš traumas dēļ laukumā nav bijis kopš 2018. gada februāra sākuma, līgumu noslēdzis uz pieciem gadiem, kuru laikā saņems 158 miljonus ASV dolāru. Tas ir arī iespaidīgākais darījums "Mavericks" vēsturē.

🦄 sighting in Dallas! It's official! Mavs have re-signed @kporzee! 👏 pic.twitter.com/cbzqh1NICZ