'Mavericks' pāriet uz savdabīgu piecnieku un trešo reizi Losandželosā pārspēj 'Clippers'

Kristapa Porziņģa pārstāvētais Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) klubs Dalasas "Mavericks" trešdien viesos pārspēja Losandželosas "Clippers" komandu, atgriežoties vadībā NBA izslēgšanas spēļu Rietumu konferences pirmās kārtas sērijā.

"Mavericks" laukuma saimniekus pieveica ar rezultātu 105:100 (35:28, 21:26, 33:21, 16:25), sērijā panākot vadību 3-2. Šajā sērijā neviena komanda joprojām nav uzvarējusi spēli mājās.

Kristaps Porziņģis laukumā pavadīja 30 minūtes, kurās sakrāja astoņus punktus (1/2 divpunktu metienos, 2/4 trīspunktu metienos) un sešas atlēkušās bumbas. Tā ir viņa nerezultatīvākā "play-off" spēle NBA karjerā.

"Mavericks" komanda pamatpiecniekā veica vienu izmaiņu, Maksimilianu Kleberu aizstājot ar 2,24 metrus garo Bobanu Marjanoviču. Pēdējo 40 izslēgšanas spēļu laikā tikai viens pamatpiecnieks sastāvējis no garākiem spēlētājiem, un to arī sūtīja laukumā Dalasas komanda. 2003. gadā vienības rindās spēli uzsāka Šons Bredlijs, Reifs Lafrencs, Dirks Novickis, Maikls Finlijs un Stīvs Nešs, uz "Elias Sports Bureau" atsaucas medija ESPN žurnālists Tims Makmāns.

Savukārt mājinieki turpināja trešajā sērijas mačā uzsākto pieeju spēlēt bez centra, bet "Clippers" vienības centienus apturēja viesu zonas aizsardzība. Porziņģis pirmajā ceturtdaļā netrāpīja divus tālmetienus, taču veiksmīgi izpildīja "slam dunk". Savukārt izcils jau no pirmajām minūtēm bija Luka Dončičs, kura 19 gūtie punkti ceturtdaļā ļāva Dalasas komandai pat uz brīdi attīstīt desmit punktu lielu pārsvaru.

Otrās ceturtdaļas pirmajās divās minūtēs liepājnieks gan nopelnīja trīs piezīmes, kas viņam piespieda lielu daļa pirmā puslaika pavadīt uz rezervistu soliņa. "Clippers" komanda uzlaboja sniegumu uzbrukumā, lēnām sadeldēja deficītu un puslaika izskaņā jau izvirzījās vadībā.

Lai gan laukuma saimnieki otrajā puslaikā turpināja iesākto, tajā toni noteica milzīgs (29:8) "Mavericks" izrāviens, kura sākumā tālmetienu trāpīja Porziņģis. Dalasas komanda vairākas reizes piespieda pretiniekus kļūdīties, tika pie viegliem punktiem ātrajos uzbrukumos, kā arī savu darbu uzbrukumā paveica Dončičs. Ceturtās ceturtdaļas ievadā jau rezultāts 91:75 viesu labā.

Taču pēdējā ceturtdaļā Dalasas vienības uzbrukums pavisam apstājās. Pirmo astoņu minūšu laikā tika gūti vien seši punkti, kas ļāva laukuma saimniekiem pietuvoties līdz 95:91. Metienus nespēja trāpīt ne Dončičs, nedz citi. Taču tam sekoja ļoti vajadzīga notikumu sērija – "Clippers" divreiz kļūdījās, bet "Mavericks" labā tālmetienus trāpīja Tims Hārdavejs juniors un Porziņģis (101:91).

"Clippers" atbildēja, tālmetienus trāpot Redžijam Džeksonam un Markusam Morisam, bet Kavai Lenards ar 2+1 gājienu jau panāca 101:100. Dončičs, kurš bija jau izpildījis četrus neprecīzus metienus pēc kārtas, kļūdījās piespēlē un deva "Clippers" iespēju izraut uzvaru. Neprecīzi soda laukumā meta Nikolā Batums, bet četras sekundes pirms spēles beigām tālmetienu netrāpīja Lenards.

