'Mavericks' sagaida groza nomaiņu un atspēlējas pret '76ers'

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) klubs Dalasas "Mavericks" piektdien mājās izcīnīja uzvaru spēlē, kura groza nomaiņas dēļ tika pārtraukta uz 44 minūtēm.

"Mavericks" komanda ar rezultātu 107:98 (24:33, 29:30, 32:15, 22:20) pieveica Filadelfijas "76ers" vienību.

Dalasas vienībai trešo spēli pēc kārtas labā ceļgala sasituma dēļ nevarēja palīdzēt Kristaps Porziņģis. Iepriekšējos divos mačos "Mavericks" negaidīti zaudēja pastarītēm "Magic" un "Thunder".

"Mavericks" un "76ers" komandas ļoti ātri tika izsistas no ritma. Pirmās ceturtdaļas vidū tiesneši apturēja spēli, jo tika konstatēts, ka viena no grozu stīpām ir šķība. Arēnas personālam nācās nomainīt visu groza konstrukciju, tāpēc šī pauze ieilga līdz 44 minūtēm.

Boban trying to fix the rim mid-game😅 #Mavericks #MFFL pic.twitter.com/opTyg64iVo