'Mavericks' sezona noslēdzas ar asumiem un pārliecinošu zaudējumu

Latvijas izlases basketbolista Kristapa Porziņģa pārstāvētā Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vienība Dalasas "Mavericks" svētdien bez liepājnieka ierindā izstājās no izslēgšanas spēlēm, Rietumu konferences pirmās kārtas sestajā spēlē ar rezultātu 97:111 (34:29, 17:28, 23:28, 23:26) piekāpjoties Losandželosas "Clippers" vienībai. Tādējādi "Clippers" klubs sērijā uzvarēja ar rezultātu 4-2.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jau ziņots, ka Kristaps Porziņģis sēriju noslēdza uz rezervistu soliņa labā ceļgala meniska plīsuma dēļ.

Spēles vadību no pirmā uzbrukuma sagrāba "Clippers" basketbolisti, kuri to saglabāja gandrīz visu pirmo ceturtdaļu. Tomēr tās izskaņā muti sāka brūķēt Luka Dončičs un viņa pretspēlētājs Markuss Moriss. Vārdu apmaiņa noslēdzās pāris uzbrukumus vēlāk, kad Moriss par rupju spēli aizsardzībā tika izraidīts no laukuma. Savukārt Dalasas klubs izmantoja iespēju pārņemt vadību.

"Mavericks" basketbolisti gan aizvadīja mazrezultatīvu otrā puslaika ievadu, bet likstas uzbrukumā turpinājās arī trešajā ceturtdaļā, "Clippers" panākot jau 23 punktu pārsvaru. Galvenokārt Lukas Dončiča centieni spēles pēdējā ceturtdaļā vēl ļāva pietuvoties līdz sešu punktu deficītam, tomēr nekas vairāk "Mavericks" vienībai nebija pa spēkam, mača izskaņā "Clippers" svinot uzvaru ar 14 punktu pārsvaru.

Rezultatīvākais uzvarētāju rindās bija Kavai Lenards, kurš sakrāja 33 punktus, 14 atlēkušās bumbas, septiņas rezultatīvas piespēles un piecas pārtvertas bumbas. Vidēji spēlē šajā sērijā uzbrucējs izcēlās ar 32,8 punktiem. Savukārt pa 15 punktiem guva Ivica Zubacs un Pols Džordžs.

"Mavericks" labā 38 punkti, deviņas bumbas zem groziem un deviņas rezultatīvas piespēles Dončiča kontā, kurš caurmērā spēlē "play-off" laikā guva 31 punktu. Ar 16 punktiem viņam izpalīdzēja Dorians Finijs-Smits.

Tādējādi no izslēgšanas spēlēm atvadījušās visas Latvijas basketbolistu pārstāvētās vienības. Rodions Kurucs un Bruklinas "Nets" Austrumu konferences pirmās kārtas sērijā četros mačos atzina Toronto "Raptors" komandas pārākumu, bet Dāvja Bertāna un Anžeja Pasečņika pārstāvētā Vašingtonas "Wizards" komanda "play-off" mačus nesasniedza.

"Clippers" vienība nākamajā kārtā tiksies ar Denveras "Nuggets" un Jūtas "Jazz" komandu sērijas uzvarētāju. Abas vienības svētdien aizvadīs sērijas sesto spēli, kurā "Jazz" tieksies pēc uzvaras sērijā ar rezultātu 4-2.