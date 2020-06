'Mavericks' sezonas atlikušo daļu nāksies iztikt bez traumētā Lī

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandai Dalasas "Mavericks", kuras rindās spēlē arī Kristaps Porziņģis, šīs sezonas atlikušajā daļā nevarēs palīdzēt pieredzējušais Kortnijs Lī, kurš izsludinātā pārtraukuma laikā iedzīvojies savainojumā.

"Mavericks" pirmdienas vakarā paziņoja, ka Lī tiks veikta operācija, jo basketbolists sezonas pārtraukumā guva kreisā ikra muskuļa savainojumu. Komanda neziņo, cik nopietns ir savainojums, bet zināms, ka basketbolists šosezon vairs nedosies laukumā.

Lī lielāku spēles laiku ieguva pēc tam, kad sezonas otrajā pusē pleca traumu guva Džeilens Bransons. Basketbolists no sezonas pirmajiem 50 dueļiem laukumā izgāja vien desmit gadījumos, bet izskaņā viņš laukumā jau pabija 14 no pēdējām 17 cīņām. No pēdējām sešām spēlēm piecās viņš bija sākumsastāvā.

"Mavericks" Lī bija paredzējusi gana nozīmīgu lomu, jo basketbolists karjeras laikā piedalījies 50 izslēgšanas spēlēs un savā pieredzē varētu dalīties ar gados jaunākajiem spēlētājiem.

Zināms, ka kluba zvaigznei Lukam Dončičam ir ļoti ciešas attiecības ar Lī.

34 gadus vecais Lī "Mavericks" aizvada savu otro sezonu. 2008. gadā viņu ar kopējo 22. numuru draftā izraudzījās Orlando "Magic", un savā debijas sezonā basketbolists laukumā devās 77 spēlēs.

2008./09. gada sezonā viņš ar "Magic" spēlēja NBA finālā.

Karjeras laikā viņš kopumā pārstāvējis astoņus klubus - "Magic", "Mavericks", Ņūdžersijas "Nets" (tagad Bruklinas "Nets"), Hjūstonas "Rockets", Bostonas "Celtics", Memfisas "Grizzlies", Šarlotas "Hornets" un Ņujorkas "Knicks".

Jau ziņots, ka NBA brīvo aģentu tirgus atvērsies 18.oktobrī, taču pirmajā nedēļā jeb no 19. līdz 23. oktobrim oficiālas vienošanās nevarēs slēgt.

NBA sezona atsāksies 31. jūlijā ar 22 komandu līdzdalību, tām tiekoties "Disney's ESPN Wide World of Sports Complex" telpās Orlando.

Paredzēts, ka no 30. jūlija līdz 14. augustam norisinātos regulārā čempionāta turpinājums, bet 15. un 16. augustā - "play-in" spēles, ja būs nepieciešams. Dienu vēlāk sāktos izslēgšanas turnīrs, bet mēneša beigās varētu ierasties ģimenes un viesi. No 31. augusta līdz 13. septembrim notiktu izslēgšanas turnīra otrā kārta, no 15. septembra līdz 28. septembrim notiktu konferenču fināli, bet finālsērija iecerēta no 30. septembra līdz 13. oktobrim.

Basketbolistiem komandu rīcībā jāatgriežas līdz 22. jūnijam. Sākot no 23. jūnija, galvenais treneris varēs pievienoties basketbola nodarbībās.

Pēc tam laikā no 23. līdz 30. jūnijam NBA komandām paredzētas koronavīrusa pārbaudes, bet no 9. līdz 29. jūlijam - treniņnometne Orlando. Sezonas otrajai pusei komandas varēs pieteikt 17 spēlētājus līdzšinējo 15 vietā.

Sezonas noslēguma fāzē 16 komandām, kas ieņem izslēgšanas spēļu vietas Rietumu un Austrumu konferencēs, pievienosies vēl sešas komandas, lai noteiktu galīgo izslēgšanas spēļu sastāvu. Katra no 22 komandām vēl aizvadīs astoņas regulārās sezonas spēles, lai komandas izsētu izslēgšanas turnīrā.

Šobrīd komandas nav aizvadījušas vienādu spēļu skaitu un tā tas būs arī pirms izslēgšanas turnīra, tāpēc vienību vietas tabulā tiks noteiktas pēc uzvaru un aizvadīto spēļu attiecības.

Austrumu konferencē "Wizards" no pirmā astoņnieka atpaliek par sešu uzvaru tiesu, bet, lai "play-in" turnīrā cīnītos par vietu izslēgšanas spēlēs, nepieciešama ne vairāk kā četru panākumu starpība. Rietumos devīto un astoto vietu šķir četras uzvaras, bet cīņa par devīto pozīciju būs gana sīva, jo četrām komandām uzvarēto un aizvadīto spēļu attiecība ir pusprocenta robežās.

Noslēdzoties regulārajam čempionātam, visvairāk spēļu - 75 - būs aizvadījusi Dalasas "Mavericks", daudzām komandām būs no 72 līdz 74 mačiem, bet ar 71 dueli regulāro turnīru noslēgs Sanatonio "Spurs" un Losandželosas "Lakers".

Parasti NBA regulārajā čempionātā komandas aizvada 82 spēles, taču šoreiz ierasto grafiku izjauca koronavīrusa pandēmija. Iepriekšējo reizi visas vienības pilnu sezonu neaizvadīja 2012./2013.gada sezonā, kad Bostonas terorakta dēļ netika izspēlēts Bostonas "Celtics" - Indiānas "Pacers" mačs. "Celtics" un "Pacers" regulāro turnīru noslēdza ar 81 spēli, taču tas neietekmēja komandu vietas turnīra tabulā.