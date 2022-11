Meieram 15+9 'Kalev/Cramo' graujošā uzvarā FIBA Eiropas kausā

Latvijas basketbolists Mārtiņš Meiers trešdien Nīderlandē FIBA Eiropas kausa spēlē guva 15 punktus un sakrāja deviņas atlēkušās bumbas viņa un Zigmāra Raimo pārstāvētās Tallinas "Kalev"/"Cramo" graujošā uzvarā pār Ronalda Zaķa un Artjoma Butjankova pārstāvēto Groningenas "Donar".

"Kalev"/"Cramo" viesos pārspēja Zaķa un Artjoma Butjankova pārstāvēto "Donar" ar 94:41 (24:8, 28:6, 21:16, 21:11).

Meiers laukumā pavadīja 22 minūtes un 59 sekundes, kuru laikā realizēja septiņus no astoņiem divpunktu metieniem, kā arī vienīgo soda metienu. Viņš izcīnīja deviņas atlēkušās bumbas, reizi rezultatīvi piespēlēja, reizi pārkāpa noteikumus, pieļāva divas kļūdas, bloķēja vienu metienu, kā arī tika pie +/- rādītāja +35 un mačā labākā efektivitātes koeficienta 23.

Raimo laukumā pabija 11 minūtes un 27 sekundes, netrāpot grozā vienu divpunktu metienu un vienu tālmetienu. Viņa kontā arī pa divām atlēkušajām bumbām, rezultatīvām piespēlēm un personiskajām piezīmēm, kā arī +/- rādītāja +11 un efektivitātes koeficients divi.

Pretinieku rindās Zaķis 18 minūtēs un 12 sekundēs guva septiņus punktus, realizējot trīs no četriem divpunktu metieniem, kā arī vienu no diviem soda metieniem, bet netrāpīja vienīgo vienu tālmetienu. Viņš arī sakrāja vienu rezultatīvu piespēli, tika pie divām piezīmēm un vienas kļūdas, noslēdzot maču ar +/- rādītāju -22 un efektivitātes koeficientu četri.

Butjankovs laukumā pavadīja 20 minūtes un 58 sekundes, realizējot trīs no sešiem soda metieniem. Garām grozam bumba lidoja pēc visiem desmit metieniem no spēlēs, no kuriem trīs bija tālmetieni. Butjankovs arī izcīnīja trīs atlēkušās bumbas, divas reizes pārkāpa noteikumus, divreiz kļūdījās, reizi pārtvēra bumbu, kā arī tika pie +/- rādītāja -35 un efektivitātes koeficienta -8.

Uzvarētāju rindās rezultatīvākais bija Meiers, bet mājiniekiem vienīgais divciparu skaitli gūto punktu ailē ar desmit punktiem sasniedza Klejs Maunss.

F grupā "Kalev"/"Cramo" ar izcīnītām trim uzvarām četrās spēlēs ieņem pirmo vietu, kamēr "Donar", piedzīvojot neveiksmes visos aizvadītajos mačos, atrodas ceturtajā pozīcijā un jau zaudējusi cerības iekļūt sacensību nākamajā kārtā.

Savukārt C apakšgrupā Vernera Koha Hertogenbosas "Heroes Den Bosch" mājas spēlē ar rezultātu 77:65 (18:14, 19:19, 15:13, 25:19) uzvarēja Frīburgas "Olympic".

Kohs laukumā bija 16 minūtes un 46 sekundes, kuru laikā, realizējot divus no četriem tālmetieniem un divus soda metienus, guva astoņus punktus. Viņš arī sakrāja divas rezultatīvas piespēles, nopelnīja divas piezīmes, pa reizei pārtvēra un pazaudēja bumbu, bloķēja vienu metienu, sakrāja +/- rādītāju -7 un efektivitātes koeficientu astoņi.

Vēl vienā C apakšgrupas mačā Dāvja Geka "Parnu Sadam" viesos ar rezultātu 64:87 (24:25, 11:22, 12:26, 17:14) atzina "Porto" pārākumu.

Geks spēlēja 32 minūtes un 18 sekundes, kuru laikā spēja realizēt trīs no 11 tālmetieniem un divus soda metienus, gūstot 11 punktus, kā arī izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, divas reizes rezultatīvi piespēlēja, pieļāva divas kļūdas, sakrāja +/- rādītāju -8, noslēdzot maču ar efektivitātes koeficientu astoņi.

C apakšgrupā līdere ar trīs uzvarām četros mačos ir "Heroes Den Bosch" vienība, kamēr Pērnavas komanda ar vienu panākumu tikpat spēlēs atrodas pēdējā ceturtajā vietā.