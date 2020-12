Meieram uzvaras grozs spēlē pret Mejera pārstāvēto 'Parma'

Latvijas basketbola izlases spēlētājs Mārtiņš Meiers ceturtdien VTB Vienotās līgas spēlē guva uzvaras grozu, palīdzot viņa un Ojāra Siliņa pārstāvētajai Nursultanas "Astana" uzvarēt Permas "Parma", kuras rindās spēlēja Mareks Mejeris.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Astana" viesos ar rezultātu 84:83 (16:24, 35:23, 19:20, 14:16) uzvarēja "Parma" komandu.

Uzvaras grozu guvušais Meiers laukumā pavadīja 31 minūti un 22 sekundes, kuru laikā izcēlās ar 14 punktiem, četrām atlēkušajām bumbām un trim rezultatīvām piespēlēm. Basketbolists grozā raidīja sešus no desmit divpunktu metieniem, kā arī realizēja abus "sodiņus".

Tāpat centra spēlētājs pa reizei pārtvēra un arī bloķēja bumbu, pieļāva vienu kļūdu, nopelnīja vienu personīgo piezīmi, pretiniekus izprovocēja uz trim pārkāpumiem un spēli noslēdza ar 18 efektivitātes koeficienta punktiem, kas bija trešais labākais rādītājs komandā.

Meiers nepilnu pusotru minūti pirms spēles beigām sekmīgi noslēdza "gaisiņu", no groza apakšas panākot rezultātu 82:77. Savukārt uz precīzu Ada Juškeviča tālmetienu Meiers atbildēja ar precīzu divpunktu metienu.

Eigirds Žukausks pēcāk no tālienes trīs punktus atguva, taču uzvaru svinēja "Astana".

Latviešu basketbolisti demonstrēja produktīvu sniegumu "Astana" 84:83 uzvarā pār "Parma" VTB līgā:

🏀 Mārtiņam Meieram 14 punkti un 4 atlēkušās bumbas;

🏀 Ojāram Siliņam 12 punkti un 4 atlēkušās bumbas;

🏀 Marekam Mejerim 9 punkti un 8 atlēkušās bumbas pic.twitter.com/vnKC6mEOTB — Best4SportTV (@Best4SportTV) December 17, 2020

Ojārs Siliņš "Astana" rindās nospēlēja 30 minūtes un 29 sekundes, to laikā izceļoties ar 12 punktiem, četrām bumbām zem groziem un divām rezultatīvām piespēlēm. Uzbrucējs iemeta vienu no diviem divpunktu un trīs no astoņiem trīspunktu metieniem, kā arī bija nekļūdīgs vienīgajā piegājienā no soda metienu līnijas.

Tāpat Siliņš pieļāva vienu kļūdu, nopelnīja trīs personīgās piezīmes, tikpat reizes pretiniekus izprovocēja uz pārkāpumu un nopelnīja 11 efektivitātes koeficienta punktus.

"Parma" komandā Mareks Mejeris nospēlēja 32 ar pusi minūtes, kurās guva deviņus punktus, izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas, trīsreiz rezultatīvi piespēlēja, kā arī divreiz pārtvēra bumbu. Viņš iemeta trīs no sešiem divpunktu un vienu no diviem trīspunktu metieniem, bet abi "sodiņi" lidoja grozam garām.

Liepājnieks arī reizi bloķēja pretinieka metienu, nopelnīja vienu personīgo piezīmi, izprovocēja trīs noteikumu pārkāpumus un spēli noslēdza ar 17 efektivitātes koeficienta punktiem kas bija dalīts otrais labākais sniegums komandā.

Uzvarētāju labā Džeramaija Hils iemeta 21 punktu un iekrāja piecas rezultatīvas piespēles, kamēr "Parma" vienībā 15 punktus un sešas piespēles nopelnīja Adas Juškevičs, bet vēl 15 punktus, piecas bumbas zem groziem un tikpat rezultatīvas piespēles iekrāja arī Lorenso Viljamss.

Permas vienība ar četrām uzvarām astoņos mačos ieņem septīto vietu, kamēr "Astana" ar trim panākumiem deviņos dueļos atrodama trīs pozīcijas zemāk.