Meiers par aso cīņu pret Melnkalni: zinājām, ka viņi daudz simulēs

Latvijas basketbola izlasi Pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas turnīra otrā posma I grupas spēlē pievīla cīņa par atlēkušajām bumbām, un tas neļāva izveidot ātros pretuzbrukumus, kā arī pretinieki prata izprovocēt daudzus noteikumu pārkāpumus, pēc mača žurnālistiem atzina centra pozīcijas spēlētājs Mārtiņš Meiers.

Latvijas izlase "Arēnā Rīga" asā cīņā ar 75:84 piekāpās Melnkalnes valstsvienībai, sarežģījot sev nokļūšanu Pasaules kausa finālturnīrā. Meiers bija šīs spēles rezultatīvākais spēlētājs, gūstot 27 punktus, bet Melnkalnes labā Bojans Dubļevičs guva 22 punktus.

"Pievīla tas, ka neizcīnījām pāris bumbas zem groza, un viņi iemeta pāris pārāk vieglus metienus. Tagad pēc zaudējuma ir rūgtums. Viņiem ir ļoti labi metēji un centra spēlētājs. Vairāk gatavojāmies, kā nosegt Dubļeviču, taču viņš beigās tāpat sameta savus 20 punktus," stāstīja Meiers.

Meiers neslēpa, ka fiziskajā spēlē Melnkalnei bija pārsvars, jo viņiem bija lielāka garo spēlētāju rotācija, kamēr Latvijai pieejamo spēlētāju bija mazāk. Tāpēc vairāk nācās zaudēt spēkus. "Mēs domājām, ka varēsim viņus noskriet, bet nevarējām savākt atlēkušās bumbas un aizskriet ātrajos uzbrukumos," viņš turpināja. "Es centos komandai dot visu, ko varēju. Man vienmēr ir gods spēlēt izlasē, un es vēlos uzvarēt."

Latvijas izlasē savu debiju ceturtdien piedzīvoja saspēles vadītājs Mārcis Vītols, laukumā pavadot nedaudz vairāk par sešām minūtēm. Viņš bija priecīgs, ka tika spēlēt jau pirmajā izsaukumā uz izlasi, kā arī izbaudīja atmosfēru arēnā. "Trīsdesmit piecas minūtes cīnījāmies līdzīgi, taču pēdējās piecās minūtes pārsvars bija pretiniekiem. Viņi iemeta trīs tālmetienus un izcīnīja daudzas atlēkušās bumbas pie mūsu groza, un tas salauza spēli. Pats sev atvēlētajā laikā darīju, cik vien varēju," pēcspēles preses konferencē teica Vītols.

Šajā mačā tiesneši divas reizes fiksēja nesportiskās piezīmes un trīs reizes tehniskās piezīmes. Latvijas izlases pamatsastāva saspēles vadītājs Kaspars Vecvagars otrā puslaika sākumā otrās nesportiskās piezīmes dēļ tika izraidīts no spēles laukuma. "Tas izsita no ritma. Žēl, ka Vecvagaru izmeta ārā. Mēs jau it kā gatavojāmies un zinājām, ka viņi daudz simulēs, un man šķiet, ka tiesneši mazliet uz to uzķērās," uzskata Meiers.

Abas izlases I grupas ietvaros vēl aizvadīs savstarpējo spēli Melnkalnē, un Meiers ir pārliecināts, ka šo komandu var uzvarēt. "Ļoti žēl, ka mēs neuzvarējām šeit mājās, jo sestais spēlētājs (līdzjutēji) mums ļoti palīdzēja. Katru minūti mūs uzkurināja," sacīja centra spēlētājs

Svētdien izbraukumā Latvijas izlase cīnīsies ar Slovēnijas valstsvienību, un komandai palīgā dosies arī Dairis Bertāns. "Slovēnija būs pilnīgi citādāka komanda. Jālabo savas kļūdas, jādomā, kā nospēlēt pacietīgāk, un jāmeklē iespējas spēlēt ātrāk," noslēgumā sacīja Meiers, kurš piebilda, ka īsā laikā nav viegli sagatavoties tik svarīgām spēlēm.