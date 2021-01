Meiers un Siliņš iekļuvuši VTB līgas nedēļas simboliskajā piecniekā

Latvijas izlases basketbolisti Mārtiņš Meiers un Ojārs Siliņš, kuri pārstāv VTB Vienotās līgas klubu "Astana", atzīti par pagājušās nedēļas simboliskā piecnieka pārstāvjiem, vēstī līga.

Jau ziņots, ka Meiers un Siliņš sestdien kaldināja Nursultanas "Astana" komandas panākumu, Kazahstānas klubam ar rezultātu 86:82 pārspējot Krasnodaras "Lokomotiv-Kubaņ" vienību.

Meiers izcēlās ar 18 punktiem un astoņām atlēkušajām bumbām, sakrājot labāko efektivitātes koeficientu komandā (19). Savukārt Ojārs Siliņš atzīmējās ar 14 punktiem un sešām bumbām zem groziem. Uzbrucējs turklāt komandas pēdējā uzbrukumā guva divus punktus pēc atlēkušās bumbas, nodrošinot "Astana" komandai uzvaru.

Par simboliskā piecnieka saspēles vadītāju nosaukts bijušais "vefietis" Roberts Laurijs, kura 27 punkti ļāva Minskas "Cmoki" komandai pārspēt "Ņižņij Novgorod" klubu. Baltkrievijas vienības labā 15 punktus guva arī Toms Leimanis.

Savukārt vēl pa pozīcijai atvēlēta Kazaņas "Unics" uzbrucējam Džamāram Smitam, kurš divos mačos vidēji guva 18,5 punktus, un Sanktpēterburgas "Zeņit" aizsargs Ostins Holinss, kurš sakrāja 25 punktus uzvarā pret Saratovas "Avtodor".

