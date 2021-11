Mejera 'Parma" Vienotās līgas spēlē uzveic Siliņa un Vītola pārstāvēto 'Kalev/Cramo'

Latvijas basketbolista Mareka Mejera pārstāvētā Permas "Parma" pirmdien Vienotās līgas spēlē Tallinā izcīnīja uzvaru.

"Parma" izbraukumā ar rezultātu 80:53 (22:16, 23:8, 18:15, 17:14) pārspēja Roberta Štelmahera vadīto Tallinas "Kalev"/"Cramo", kurā spēlē Ojārs Siliņš un Mārcis Vītols.

Mejeris laukumā pavadītajās 23 minūtēs un 54 sekundēs guva sešus punktus, realizējot vienu no diviem divu punktu metieniem, vienu no trijiem tālmetieniem un vienu no diviem soda metieniem. Viņš arī izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, atdeva divas rezultatīvas piespēles, pieļāva trīs kļūdas, bloķēja vienu pretinieku metienu, nopelnīja vienu piezīmi, izprovocēja trīs pretinieku sodus, kā arī sakrāja +/- rādītāju 26 un efektivitātes koeficientu septiņi.

Permas vienībā rezultatīvākais ar 17 gūtajiem punktiem bija Ads Juškevičs.

Savukārt Tallinas komandā Vītols laukumā bija 12 minūtes un 31 sekundi, kuru laikā guva 11 punktus un izprovocēja trīs pretinieku piezīmes, sakrājot +/- rādītāju -4 un efektivitātes koeficientu seši, bet Siliņš uz laukuma pavadītās 13 minūtēs un 38 sekundēs pievienoja trīs punktus, divas atlēkušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles un vienu bloķētu metienu, kā arī spēli beidza ar +/- rādītāju -12 un efektivitātes koeficientu seši.

Mājinieku rindās Džekuāns Lūiss izcēlās ar 16 gūtajiem punktiem un piecām rezultatīvām piespēlēm.

Mejera pārstāvētā "Parma" ir uzvarējusi divās no piecām spēlēm un turnīra tabulā ieņem astoto vietu, bet Siliņa un Vītola pārstāvētā "Kalev"/"Cramo" ir izcīnījusi divus panākumus septiņos mačos un ierindojas par vienu vietu zemāk.