Mejerim 11 punkti uzvarā pār CSKA, Bērziņam 18 punkti zaudējumā 'Lokomotiv-Kubaņ'

Vienotās līgas (VTB) komanda Permas "Parma", kuras rindās spēlē Mareks Mejeris, sestdien spēja atspēlēties un vēlāk uzvarēt spēcīgo Maskavas CSKA, kas cīnījās bez Jāņa Strēlnieka ierindā.

"Parma" viesos ar 97:95 (25:26, 19:29, 17:26, 36:14) uzvarēja CSKA, svinot uzvaru sezonas pirmajā duelī.

Maskavas komanda jau pirms dueļa paziņoja, ka šajā spēlē laukumā nebūs redzams Strēlnieks. Tāpat CSKA nevarēja palīdzēt Tornike Šengelija.

Uzvarētāju labā Mejeris izcēlās ar 11 punktiem un divām atlēkušajām bumbām. Latvijas izlases spēlētājs grozā raidīja piecus no astoņiem divpunktu metieniem, kā arī vienu no diviem "sodiņiem". Tāpat latvieša rēķinā arī viena rezultatīva piespēles, četras personīgā piezīmes un otrs labākais +/- rādītājs komandā (+16).

Rezultatīvākais "Parma" komandā ar 18 punktiem bija Boris Savovičs, bet ieskaitot Mejeri, 11 punktus iekrāja trīs basketbolisti.

CSKA vienībā rezultatīvākais ar 31 punktu bija Maiks Džeimss, kura rēķinā arī sešas rezultatīvas piespēles. Vēl 19 punktus un sešas atlēkušās bumbas pievienoja Viljamss Klaibērnss.

Zīmīgi, ka pēc trešās trešdaļas CSKA bija vadībā ar 81:61, bet 20 punktu pārsvars uz tablo bija arī nepilnas sešas minūtes līdz spēles beigām.

Otrajā sestdienas duelī Jāņa Bērziņa pārstāvētā Zelona Guras "Stelmet Enea" viesos ar 76:83 (22:20, 12:23, 17:21, 25:19) piekāpās Krasnodaras "Lokomotiv-Kubaņ".

Bērziņš savas komandas rindās laukumā pavadīja 31 minūti un divas sekundes, kuru laikā guva 18 punktus, izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas un trīsreiz rezultatīvi piespēlēja. Latvietis grozā raidīja divus no četriem divpunktu un četrus no astoņiem trīspunktu metieniem, kā arī realizēja divus no trim "sodiņiem". Viņa rēķinā arī viena pārtverta bumba, četras personīgās piezīmes un labākais efektivitātes koeficients klubā - 22.

Latvijas basketbolists ar 18 punktiem bija rezultatīvākais komandā, bet vēl 15 punktus iemeta arī Ife Lindberjs. Otrā laukuma pusē 20 punktus un deviņas atlēkušās bumbas iekrāja Alans Viljamss, kamēr 12 punktus pievienoja Vils Kamings.

Tāpat zaudējumu sestdien cieta Jāņa Kaufmaņa pārstāvētā Tallinas "Kalev"/"Cramo", kurā par treneriem strādā Roberts Štelmahers un Aksels Vairogs. Tallinieši viesos ar rezultātu 83:91 (23:21, 18:25, 22:18, 20:27) piekāpās Sanktpēterburgas "Zeņit".

Kaufmanis spēlēja 20 minūtes un 14 sekundes, grozā raidot vienu no diviem tālmetieniem. Viņš arī vienreiz rezultatīvi piespēlēja, divas reizes pārkāpa noteikumus un tika pie trim efektivitātes koeficienta punktiem.

Igaunijas komandā rezultatīvākais ar 24 punktiem bija Markuss Kīns.

Tāpat kā iepriekšējā sezonā, arī šajā regulārajā turnīrā startē 13 komandas - deviņas no Krievijas, kā arī pa vienai vienībai no Igaunijas, Baltkrievijas, Kazahstānas un Polijas. Otro sezonu pēc kārtas turnīrā nepiedalās "VEF Rīga" komanda.

2019./2020. gada līgas sezona sezona priekšlaicīgi noslēdzās koronavīrusa radītās pandēmijas dēļ, čempionu nenoskaidrojot. Čempionāta pārtraukšanas brīdī pirmajā vietā bija Maskavas apgabala "Himki", bet otro vietu ieņēma Maskavas CSKA.