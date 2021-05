Mejerim desmit punkti; 'Parma' otrajā 'play-off' spēlē zaudē ar -36

Latvijas izlases basketbolists Mareks Mejeris ceturtdien guva desmit punktus Vienotās līgas ceturtdaļfināla otrajā spēlē, kurā viņa pārstāvētā Permas "Parma" piedzīvoja zaudējumu, tādējādi noslēdzot sezonu.

"Parma" mājās ar rezultātu 62:98 (10:22, 20:27, 24:24, 8:25) zaudēja Sanktpēterburgas "Zeņit", kas sērijā uzvarēja ar 2-0.

Mejeris nospēlēja 23 minūtes un četras sekundes, kuru laikā guva desmit punktus un izcīnīja piecas atlēkušās bumbas. Viņš grozā iemeta divus no trim divpunktu un divus no četriem trīspunktu metieniem.

Liepājnieks divreiz rezultatīvi piespēlēja, pieļāva vienu kļūdu, nopelnīja divas personīgās piezīmes, pretiniekus izprovocēja uz diviem pārkāpumiem un spēli noslēdza ar 13 efektivitātes koeficienta punktiem, kas bija otrs labākais rādītājs komandā.

Permas komandā rezultatīvākais ar 15 punktiem bija Eigirds Žukausks, bet uzvarētāju labā 16 punkti Aleksam Poitresam. Savukārt Kevins Pangoss jau pirmajā ceturtdaļā sakrāja septiņas rezultatīvas piespēles, bet spēli noslēdza ar 13 piespēlēm, kas ir jauns "Zeņit" komandas rekords izslēgšanas spēlēs.

Kevin Pangos broke @zenitbasket's playoffs franchise assists record, he had 13 against PARMA 🧙‍♂️@KPangos 👏 pic.twitter.com/KzH7FFu4di