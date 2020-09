'MVP': Anžejs Pasečņiks NBA 'hameleonu rotaļās', Džabara atspere un Puče par rasismu

Pagājušajā nedēļā noskaidrojām, ka ne visi atpazīst, ka Andris Jēkabsons ir Džabars, un Džabars ir Andris Jēkabsons, taču abējādi – šo visas Padomju savienības mērogā spilgto spēlētāju atceras un ciena teju katrs. NBA uzspēlēt viņam gan nebija lemts, taču pēcāk tas izdevās citiem latviešiem, un arī par to nedaudz netradicionāli, caur sētas durvīm – MVP slejās viņnedēļ. Neliels apkopojums tiem, kas varbūt nepamanīja, taču palaist garām – negribētu.

Armands Puče: Baltā cilvēka melnie burti

Foto: Dmitrijs Suļžics/F64

Rasisms nav tikai sāpīgs vēstures mantojums, tā ir arī skarba mūsdienu realitāte. Taču, kad tas kļūst par instrumentu politiskās spēlēs un visnotaļ savādām metodēm sākt diktēt arī sporta ikdienu – vērts papētīt sīkāk. Armandam Pučem, kā pats teic – baltajam pēc ādas, bet indiānim pēc gara – sanācis atšķirīgs skatījums uz šobrīd tik aktīvās "Black Lives Matter" kustības greizajiem spoguļiem NBA mājsaimniecībā. Skatījums, kas redakcijā jau atnesis protesta vēstules...

Džabars pēc 20 gadiem: bez basketbola, ūsām un 'tvitera'

Foto: Romāns Kokšarovs/F64

Viņš bija jaudīgs laukumā, bet neprata aizkulišu spēlītes. Un, ieradies bez konjaka un ikriem – bieži tika atstāts priekšnamā... Andris Jēkabsons jeb Džabars, pirmais PSRS "danku" čempions un Anetes Jēkabsones-Žogotas tētis – par savu unikālo "atsperi", PSRS izlases aizkulisēm, VDK aģentu Stīvu, ikdienas bohēmu un rūgto realitāti pēc basketbola karjeras beigām.

Anžejs Pasečņiks. Laimīgās lozes ieguvējs vienreizējās NBA spēlītēs

Foto: EPA/Scanpix/LETA

Visticamāk, NBA laukumos šobrīd būtu par vienu latvieti mazāk, taču... Lielie vīri pie "spēļu galda" aizrāvās. Kā Anžejs Pašečņiks tika nodraftēts pirmajā kārtā un pa kādiem dažbrīd gluži neticamiem serpentīniem tiesības uz viņu starp NBA klubiem ceļojušas turpmāko gadu laikā, beigu beigās ļaujot spēlētājam nonākt ASV galvaspilsētā – Reiņa Lāča stāstā.

Nevarējām neatzīmēt arī skaļāko notikumu pašmāju sportā, proti – Latvijas volejbola valstvienības kvalificēšanos Eiropas čempionāta finālturnīram pēc ceturtdaļgadsimtu ilgas pauzes. Par to – Jāņa Freimaņa komentārā, kas nejūsmo par paveikto, drīzāk – aicina izmantot iespēju, kas var izrādīties pēdējā. Savukārt nedēļas nogalē publicējām Ilzes Upītes stāstu par kādu cilvēka spēju robežas izaicinošu pārbaudījumu un pirmo sievieti no Latvijas, kurai tas jebkad bijis pa spēkam: Sigitas Vāces pieveikto Spartatlonu jeb skrējienu no Atēnām līdz Spartai.

Kas gaidāms "MVP"

Nākamnedēļ lūkosim saprast dažādās īpatnības un iezīmēt kartē aisbergus, kas pēdējā laikā taranē Latvijas hokeju un nākamgad iecerēto pasaules čempionātu, skaidrosim, kas īsti notika un patlaban notiek ar Kristapa Porziņģa ceļgalu, pāršķirsim vēl vienu spilgtu lappusi vēsturiskajā rakstu sērijā par izcilajām komandām, aprunāsimies ar kādu uzlecošu pašmāju sporta zvaigznīti, kā arī podkāsta "MVPod" 3. epizodē paturpināsim Reiņa Lāča iesākto tēmu par aģentu un ģenerālmenedžeru nereti izšķirošo lomu sportista profesionālās karjeras lēcienos un kritumos, šoreiz – ar Māra Verpakovska palīdzību.