'MVP': 'Apčakarēt', lai izdzīvotu, sporta slepkavnieku stāsti un vieglatlētu cietais dimants

Aiz muguras gada garākā nedēļa, kas turklāt noslēdzās uz spocīgas nots – savā ceļā nogalinot daudz nevainīgu ķirbju, saldumu un pilsoņu svētdienas vakara miera. Laikam likumsakarīgi, ka tumšākos toņos arī sporta medija MVP nedēļas populārākie raksti...

Vienīgā iespēja – 'apčakarēšana'. Sporta skolu treneru izdzīvošanas pieredze





Turpinot rakstu sēriju par bērnu sporta problemātiku Latvijā "Aiz pjedestāla", Reinis Lācis līdz serdei ieurbis Latvijas sporta skolas sistēmā – iztecinot sulu un necenšoties to filtrēt. Ko mēs tur redzam? "Tas, kurš strādā visgodīgāk, visvairāk arī tiek izjāts," domīgi secina kāds basketbola vides pārstāvis... Diemžēl pašreizējā valsts likumdošana provocē trenerus un sporta skolu vadītājus veidot līdzfinansējuma attiecības ar bērnu vecākiem, kas balansē uz Krimināllikuma robežas.

Līdz nāve mūs šķirs... Kad privātā dzīve noved cietumā vai zārkā





Ikviens sporta fans būs ko dzirdējis par O.Dž Simsonu vai Oskaru Pistoriusu, kurus pasaules slava neatturēja savas privātās dzīves mezglojumus risināt ar nāvējoša ieroča palīdzību, bet patiesībā baisu stāstu ir daudz vairāk. Sen kārotajā pārejā uz slaveno "AC Milan" traucē mīļotā sieviete? Jātiek vaļā. Vīrs, futbola zvaigzne, gatavojas šķirties un pārvilkt svītru tavai tik ierastajai luksusa dzīvei? Jātiek vaļā! Nav vairs izturams aģents, kas sarūpējis tev NHL karjeru, taču pārņēmis privāto dzīvi? Jātiek vaļā... Gadās, ka pazīstamus sportistus nogalina. Un gadās, ka nogalina viņi paši...

Lēnāk, zemāk, vājāk... Vieglatlētu 'dimants' top cietāks





Zelta vai dimanta zīmē, šīs sacensības ir katra vieglatlēta mērķis – jo nes naudu. Latviešiem pēdējos gados ar to gan nav diezko veicies. Aizvadītajā vasarā iespēju pārstāvēt Latviju "Dimanta līgas" sacensību seriālā izpelnījās vien trīs vieglatlēti. Lielākajā daļā iepriekšējo sezonu bijis ievērojami vairāk.

Tāpat pagājušajā nedēļā paskaitījām naudu. Lielu naudu, ko gatavi atdot azartiski relikviju mednieki par sporta priekšmetiem, kas veikalā savulaik maksāja dažus dolārus, varbūt dažreiz pāris desmitus vai simtu, taču nu, pateicoties kādam leģendāram tā valkātājam vai notikumam, spēj vērpt miljonus. Ieskatījāmies arī motoru pasaulē: laikā, kad F-1 kulminācijai tuvojoties Lūisa Hamiltona un Maksa Verstapena divkauja – atskatījāmies uz dažām no spilgtākajām kaujām par F-1 titulu. Kaujām, kurās dažkārt visu izšķīra nieka puspunkts, dažkārt – apdzīšanas manevrs pēdējā līkumā...

Kas gaidāms "MVP"



Tuvākās nedēļas laikā iepazīstināsim ar vienu no retajiem latviešiem, kas izpelnījies pirmo numuru kādā no Ziemeļamerikas līgu draftiem, un arī kādu jaunu dāmu ar tenisa raketi, kas šogad sakrājusi vairāk titulu, nekā to savulaik spēja viņas slavenākās priekšgājējas – Anastasija Sevastova un Jeļena Ostapenko. Turpināsim rakstu sēriju "Aiz pjedestāla", rūpīgāk analizējot iemeslus, kāpēc Latvijā tik sarežģīta pāreja no jaunatnes uz pieaugušo sportu un kāpēc šajā fāzē pazaudējam daudz perspektīvu atlētu, ienirsim Latvijas amatieru boksa pārsteidzoši kolorītajos džungļos, un neizpaliks ar jaunākā sērija 'MVPersonība' video interviju klāstā. No tālākām zemēm – būs kāda patlaban aktuāla grēkāža stāsts no hokeja pasaules.