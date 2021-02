'MVP': Basketbola krahs, Dukurs pēc katastrofas un Rastorgujevs brīnuma gaidās

Ko tur noliegt, pēc neveiksmēm un ķibelēm žurnālista darbs ir vienkāršāks – īpaši ja runa ir par tiem, no kuriem tobrīd gaidīts ļoti daudz. Sporta līdzjutēju pulss sit straujāk, adrenalīns kūsā un gribas dzirdēt atbildes, skaidrojumu, varbūt par mierinājumu... Pēdējo nedēļu laikā Latvijas sportā šādu notikumu bijis daudz, un daži no tiem guvuši rezonansi arī MVP slejās. Skeletons, biatlons, basketbols...

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ingmārs Jurisons: Atkal vainosim skrūves un savienojuma vietas?

Foto: Mareks Gaidamovičs

Ar spēlētāju paaudzi, kas apliecinājusi sevi kā stabilus medaļu pretendentus jebkurā lielajā turnīrā, esam pamanījušies noskalot kanalizācijā iespējas kaut pamēģināt savus spēkus gan Pasaules kausā, gan olimpiādē, gan tagad arī nākamajā Eiropas čempionātā. Šoks? Nepelnīti? Bet varbūt tomēr tikai likumsakarīgi – paanlizējot to, ar kādām metodēm un pēc kādiem principiem tiek pārvaldīts Latvijas basketbols? Sestdienas naktī pēc Latvijas un Bulgārijas izlašu basketbola spēles ilgi nenāca miegs, kā rezultātā tapa dažas rindkopas...

Lasīt vairāk

Solis atpakaļ un neparedzamā Pekina. Martina Dukura atziņas pēc katastrofas Altenbergā

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Intervijā uzreiz pēc atgriešanās no pasaules čempionāta, kur pārsteidzoši ierindojās tikai 16. vietā, Latvijas labākais skeletonists Martins Dukurs atklāj sacensību aizkulises, izvērtē argumentus, kas šo neveiksmi liek saistīt ar iespējamo fiasko arī nākamā gada Pekinas olimpiskajās spēlēs, un neslēpj – notikušais ļāvis pieņemt kādu izšķirošu lēmumu.

Lasīt vairāk

Andreja Rastorgujeva pirmā lielā uzvara: reāls mērķis vai gaistoša mirāža? Runā Skaitrļi

Foto: AP/Scanpix/LETA

Kopš brīža, kad Latvijas biatlona fani katras Pasaules kausa sacensības sāka gaidīt ar klusu cerību, ka tieši šī būs diena, kad Andreja Rastorgujeva reaktīvais solis trasē sakritīs ar viņa zvaigžņu stundu arī ugunslīnijā un rezultēsies uzvarā, aiztecējis jau... Ļoti daudz gadu. Pavasarī Andrejam apritēs jau 33, bet kāroto virsotni – uzvaru elites līmeņa sacensībās – sasniegt joprojām nav izdevies. Noliekot malā emocijas un par pamatu ņemot tikai skaitļus, statistiku un likumsakarības no biatlona vēstures – vai Rastorgujeva vilciens vēl nav aizgājis?

Lasīt vairāk

Dienu pirms kaunpilnā vakara Arēnā izstāstījām stāstu par vēl vienu izcilo komandu – kas, kā tobrīd šķita, vēl ir spēka pilna realizēt savu potenciālu ar daudz nozīmīgākiem panākumiem, nekā tas bija 2017. gada Eiropas basketbola čempionātā, kur principā palika soli no medaļām. Diemžēl tagad uz šo Jāņa Freimaņa rakstu nākas raudzīties jau citām acīm, jo iespēju aptvere kļūst arvien tukšāka. Savukārt Armands Puče ceturtdien savā komentārā savija kopā interesantas paralēles, kas patlaban pasaulē aktualizējas ap vienu no varenības, lepnuma un uzvaras simboliem – nacionālo himnu. Kā ieroci to labprāt izmanto arī sportā...

Kas gaidāms "MVP"

Šajā nedēļā aizvērsim Latvijas basketbola vienu no skumjākajiem paragrāfiem šajā gadsimtā, kas noslēdzies ar abu galveno valstsvienību palikšanu aiz Eiropas finālturnīra durvīm, aprunāsimies ar vienu no patlaban aktuālākajiem mūsu leģionāriem Ziemeļamerikas profesionālajās līgās, beidzot nopublicēsim sen solīto dopinga apkarotāju Covid-19 laika nedienu stāstu, kā arī paskaitīsim kādu mītiem ļoti apvītu naudu svešās kabatās (kaut gan nemaz tik svešas tās nav...) un gadu skaitļus kādā pasē – kuras leģendārais saimnieks joprojām turpina izaicināt dabas likumus, spītīgi atsakoties kārt savu inventāru uz nagliņas.