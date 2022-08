'MVP': Gulbenes basketbola renesanse, dižais Bils un 'Karaļa Lauvas' smilšu pulkstenis

Nedēļu iepriekš ieturējis basketbola un hokeja "detoksu", aizvadītajās septiņās dienās vismaz groza bumbas cienītājiem sporta medijs MVP revanšējās uzreiz ar divām rezultatīvām piespēlēm – no Gulbenes un Bostonas. Šajā nedēļā šo uzbrukumu noslēgsim ar efektīgu "danku", taču bez steigas, ievērosim secību – iesākumā atskats uz nedēļu Nr.31.

Cerēt uz brīnumu, šķirties vai beigt? Samoilovs un Šmēdiņš cīņā ar smilšu pulksteni...

Foto: FIVB

Latvijas pludmales volejbola zelta paaudze – Aleksandrs Samoilovs, Mārtiņš Pļaviņš un Jānis Šmēdiņš – pamazām gadu ailītē sasniegusi vecumu, kad gribot negribot jāuzdod jautājums par nākotni. Panākumu pēdējos gados ir mazāk, nekā pašiem gribētos, un aktuāls kļuvis klasiķa jautājums – ko darīt. "Ja Saša ar Jāni šķiras un paņem jaunu pārinieku, viņi vēl var trīs – piecus gadus turpināt spēlēt. Bet kopā viņi diez vai vēl kādreiz nospēlēs tā, kā mēs esam pieraduši viņus redzēt..."

'Lai rīdzinieki no mums baidās!' Gulbenes basketbola renesanses līderis

Foto: Valdis Kauliņš/Studio Imagine

Trenera Oskara Vīksnas vadītā 2008. gadā dzimušo puišu komanda pavasarī triumfēja Latvijas Jaunatnes basketbola līgā. Tāds panākums basketbola tradīcijām bagātajā Gulbenē nebija pieredzēts 29 gadus. Komandas līderis Ričards Aizpurs turpmāk pārstāvēs prestižu Itālijas akadēmiju, gadu vecākais novadnieks Adrians Andijs Andževs jau parakstījis līgumu ar Madrides "Real". Tomēr skaļākie Gulbenes basketbola panākumi joprojām meklējami 20 gadus senā pagātnē, un arī treneris Vīksna aicina neaizrauties ar "Buki atdzimst!" lozungu.

Čempions starp čempioniem. Dižais Bils Rasels, kurš visu mūžu atcerējās cīņu ar latvieti

Foto: AP/Scanpix/LETA

Bils Rasels aizveda Bostonas "Celtics" līdz 11 tituliem 13 sezonās. Par čempionu kļuva vēl pirms profesionāļa gaitu uzsākšanas – divreiz uzvarot NCAA turnīrā. Un vēl vienu nozīmīgu titulu pamanījās izcīnīt laika posmā starp savu pēdējo NCAA trofeju un pirmo NBA čempiona balvu. Proti, 1956. gada vasarā kļuva par Melburnas olimpisko čempionu. Toreiz finālmačā amerikāņi ar 89:55 sasita PSRS, kuras rindās spēlēja arī trīs latvieši – Valdis Muižnieks, Maigonis Valdmanis un Jānis Krūmiņš. Asās divcīņas groza tuvumā ar "Lielo Jāni" Bilam sagādāja tik paliekošus iespaidus, ka šo sīksto pretinieku viņš iegaumēja uz visu mūžu...

Vēl pagājušajā nedēļā paurķējāmies pasaules sporta naudīgākajos līgumos – kas, kam un kāpēc algā maksā trīs, četrus un pat piecus simtus miljonu, un vai šādus tēriņus iespējams atpelnīt. Nesenais tenisistes Darjas Kasatkinas solis, uzdrošinoties "iznākt no skapja", izgaismoja to, kādu dzīvi nākas dzīvot daudziem sportistiem ne tikai Krievijā, bet arī citās valstīs, kur sabiedrības inteliģences un tolerances līmenis aizķēries viduslaiku līmeni – par to plašāk vēstīja Jānis Freimanis. Visbeidzot nedēļas noslēgumā – stāsts par kādu nesen notikušu amizantu gadījumu uz pasaules sporta skatuves, kur apsviedīgi indiešu puiši īstenoja "biznesa projektu": organizējot neesošas kriketa līgas mačus – patīrīt azartisku, bet lētticīgu krievu totalizatoru spēlmaņu kabatas.

Kas gaidāms "MVP"

Šajā nedēļā lūkosim labāk izzināt divus no spilgtākajiem jaunās paaudzes latviešu treneriem – vienu no basketbola, otru – no hokeja vides. Nomaksāsim nodevas karalienei – ieskandinot nākamnedēļ gaidāmo Eiropas čempionātu vieglatlētikā, būs divi stāsti ar saknēm šā sporta veida pagātnē – gan tālākā un leģendām apvītā, gan ne tik tālā, taču tāpēc ne mazāk interesantā. Pavadīsim pensijā vienu no pasaules ātrākajiem vīriem, kā arī beidzot pamatīgi aprunāsimies ar kādu Latvijas sportistu, kuru plašajā pasaulē šodien atpazīst labāk nekā jebkuru citu latvieti.