MVP: Kā radās hokeja himna, nomuļļātais basketbols un Ozo duncis Irbes mugurā

Kamēr aiz loga savu renesansi piedzīvoja 2020. gada vasara un ļaudis izmantoja katru iespēju tvert saules starus, MVP droši iesoļoja savā otrajā darbības mēnesī. Kā ierasts, iknedēļas apkopojumā atgādināsim par paveikto, kā arī nedaudz ieskicēsim plānus jaunajai nedēļai – lai nekas nepaslīdētu garām nepamanīts.

Armands Puče: Samainīt pastalas pret F-1 mašīnu?

Foto: Dmitrijs Suļžics/F64

Vai olimpiskie sporta veidi vērtējami augstāk par neolimpiskajiem? Varbūt šis iedalījums mūsdienu pasaulē ir absolūti bezjēdzīgs? Ja zinām (vai tiešām zinām?) savus mērķus, un starp tiem pirmajās pozīcijās ir pacilājošas emocijas, nācijas lepnums un Latvijas vārda nešana pasaulē – varbūt visas olas (jo to mums nav tik daudz...) jāliek vienā, turklāt pavisam citā groziņā? Par to savā komentārā spriež Armands Puče.

"Vai tu zini mana mīļā..." jeb kā dziesma par mīlestību kļuva par neoficiālo hokeja himnu

Foto: F64

Ja tu esi hokeja fans – vienalga, no "Arēna Rīga" paaudzes, vai vēl Sporta pils solus deldējis –, tad kaut reizi (bet drīzāk jau krietni biežāk) esi dziedājis līdzi Ainara Mielava un "Jauna Mēness" skaņdarbam "Kad mēness jūrā krīt". Bet – kāpēc šī dziesma par mīlestību ir tā saaugusi ar Latvijas hokeju un kurš par to atbildīgs? Pa pēdām lavījās Jānis Freimanis.

Raimonds Rudzāts: Basketbols ir foršs! Tikai nomuļļāts...

Foto: Lauris Aizupietis

Raimonds Rudzāts savukārt mēģināja salikt akcentus mūžsenajā strīdā par to, kurš tad Latvijā ir nacionālais sporta veids. Jeb precīzāk – saprast, kāpēc basketbols joprojām nav mācējis izmantot savas grūti apstrīdamās "pole position" iespējas šajā sacīkstē. Kāpēc lielo uzvaru vietā ir tikai lielie attaisnojumi, un otrpus slieksnim aiz glītās fasādes slēpjas šķībi pamati un dubļainas grīdas, uz kurām atkal un atkal paslīd kājas?

Tāpat turpinājām rakstu sēriju par Latvijas sporta spēļu izcilākajām komandām – šoreiz atgriežoties pagājušā gadsimta astoņdesmito vidū, kad plašajā Padomju savienībā nebija labākas volejbola komandas par mūsu "Radiotehniķi", kā arī vieglākai brīvdienu lasāmvielai apkopojām gadījumus, kad starptautiskā skatuve vai pašmāju intrigas savedušas uz vienas šauras laipas savējos – latvieti pret latvieti. Kad Ozoliņš met vārtus Irbem, bet Verpakovskis sit golus Liepājai...

Kas gaidāms MVP?

Nākamajā nedēļā MVP atradīsiet interviju ar kādu bijušo latvieti NHL, kura karjera lielajā līgā pēc daudzsološa sākuma tomēr neizvērtās gluži pēc Holivudas scenārija, trillera cienīgu stāstu par kārtējo dzīves pārbaudījumu bijušā autosportista Aleksa Dzanardi neticami sarežģītajā mūžā, un kādu praktiski aizmirstu pasaules čempioni no Latvijas, kas savu zelta medaļu savulaik saņēma no Velsas prinča rokām. Tāpat noskaidrosim, ko profesionālā medicīna saka par sekām, ko sportistu prātiem nodara pandēmijas efekts jeb pēkšņais "strāvas zudums" – pārrāvums sacensību un karjeras plānos, neziņa un bažas par turpmāko. Papildinot arī ar to, cik precīzi šai teorijai atbilst vairāku vadošu Latvijas atlētu pieredze.