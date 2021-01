'MVP': Latvietis F1, Artūrs Žagars iesprostots un Lielbritānijas populārākā pēcpuse

Aiz muguras daudzējādā ziņā savdabīga nedēļa, kas izpildīja savilcēja lomu starp daudzu nīsto un lamāto 2020. un cerību spārnoto 2021. gadu. Projektam MVP gan nav nekāda iemesla aizgājējam mest ar akmeni, jo tas tomēr uz mūžiem paliks mūsu – gads, kad ieraudzījām saules gaismu. Jā, tas mums nozaga ļoti daudz iecerēto sporta notikumu, taču – kas rūdīts grūtībās, jo spēcīgāks, no tām iznākot! Tāpēc turpinām tikai uz priekšu – reizi nedēļā gan palūkojoties arī atpakaļskata spogulī, kurā šoreiz četri raksti.

Dzīvnieks, kas grib izkļūt no krātiņa. Artūrs Žagars pretrunu gūstā Spānijā





Foto: Privātais arhīvs

Pirms pāris gadiem vien reti kurš sporta līdzjutējs nebija dzirdējis par jauno basketbola talantu Artūru Žagaru. Debija ACB līgā, spožs sniegums Eiropas U18 čempionātā un gada uzlecošās zvaigznes tituls Latvijas sportā. Taču profesionālais basketbols praksē ir sarežģītāks nekā teorijā. Kaut Artūra priekšā jau šķita izritināts sarkanais paklājs, pa kuru aizsoļot līdz NBA, realitāte ir cita – talantu un prasmes iespējams apliecināt tikai laukumā, bet latvietim Spānijā šādas iespējas netiek dotas. Sev uz galvas kāpt neļaušu, viņš atzīst intervijā. Ir plāns B...

Sāka ar 'žigulīti', tagad būvē Pirmo formulu. Latvietis veido karjeru leģendārā F1 komandā





Foto: Dmitrijs Suļžics/F64

Latviešu, kas profesionālajā sportā sasnieguši elites līmeni uz patiešām globālas skatuves, nav nemaz tik daudz – pārītis basketbolā, tenisā, viens boksā. Un diezgan droši, ka, sākot uzskaitīt viņus vārdos, Mārtiņa Zalmanu nepieminētu neviens no jums. Taču viņš tur ir. Pirms trim gadiem uzvarējis prestižā inženieru konkursā par iespēju divus gadus strādāt F1 komandā "Williams", Mārtiņš savu lielo iespēju izmantojis ar uzviju. Leģendārajai britu komandai piedzīvojot pārmaiņu laikus, latvietis turpina nostiprināt savu lomu tajā.

Traģēdija Alpos. Vai kādreiz vēl redzēsim Mihaelu Šūmaheru?





Foto: Reuters/Scanpix/LETA

2013. gada 29. decembra rīts kļuva par skaudru pavērsiena punktu Mihaela Šūmahera, un līdz ar viņu – arī ģimenes, nācijas un visas autosporta komūnas dzīvē. Ikdienišķs izbrauciens ar kalnu slēpēm Francijas Alpos pārvērtās izmisīgā mediķu cīņā par F1 leģendas dzīvību, un kopš tā laika slavenā sportista dzīve noris aiz deviņām atslēgām. Tas ir noslēpums, ko pasaule arvien mācās respektēt, vienlaikus tomēr nespējot sevi apmānīt – jo gribas zināt, saprast un saņemt atbildes...

'Tenisa meitene'. Nejaušs kadrs, kas kļuva par kulta foto





Foto: Gata Pabērza kolāža

Viena no valsts populārākajām pēcpusēm. Tik "džentlmeniski" to nodēvējusi britu raidsabiedrība BBC, kamēr citi, mazāk solīdi mediji, protams, izvēlas pikantākus epitetus. Šo attēlu neatradīsiet līdzās Muhamedam Ali, Bobam Bīmonam un Maiklam Džordanam starp slavenākajiem foto sporta vēsturē, toties to varēja atrast pie sienas tūkstošiem mājokļos un sporta klubos ne tikai Lielbritānijā, bet visā plašajā pasaulē. 35 gadus "Tenisa meitenes" identitāte saglabājās noslēpumā, ļaujot vaļu versijām, teorijām un fantāzijām, un vairojot slavenā attēla ikonas statusu.

Kas gaidāms "MVP"



Nākamajā nedēļā liksim gaidāmās NHL sezonas akcentus un ieskicēsim latviešu iespējamās lomas tajā, mēģināsim noskaidrot, vai visaugstākajā līmenī vēl kādreiz redzēsim vienu no šobrīd Latvijas labākajām sportistēm, un atcerēsimies mazliet vēstures – vienu izcilu komandu, kas pirms gadiem 15 iznesa Latvijas vārdu uz pasaules vislielākās skatuves, kā arī kādu trilleri, par ko pārtapa divu slavenu sportistu konkurence olimpisko spēļu priekšvakarā.