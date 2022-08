'MVP': Olimpiskais čempions bez dzirksts, nesaprastais Bušiņš un 'F..k You!' koncepcija

Aiz muguras liela nedēļa Latvijas basketbolam, priekšā – nozīmīga tenisam. Likumsakarīgi, ka ap šiem divām sporta spēlēm rotēja arī sporta medija MVP saturs.

'MVPersonība': Agnis Čavars par apdzisušo dzirksti, čempionu prēmijām un 'aptaisīšanos' ēdināšanas biznesā

Foto: Kadrs no video

"Pagaidām neredzu dzirksteli ne sevī, ne komandā. Šis gads saliks visu pa plauktiņiem – vai ir jēga turpināt..." saka Tokijas olimpisko spēļu čempionu komandas kapteinis. "MVPersonība" epizodē nr. 13 – Agnis Čavars, kuru izvaicājām par naudu klasiskajā basketbolā un prēmijām 3x3 basketbolā, par stundu bastošanu vidusskolā un studiju uzsākšanu 27 gadu vecumā, kā arī par aplaušanos ēdināšanas biznesā un hokejistu došanos peļņā uz Krieviju.

Armands Puče: 'F..k You!' koncepcija

Foto: Dmitrijs Suļžics/F64

""F....you!" koncepcija nav primitīva bravūra, tas vispirms sevī ietver prasmes. Meistarība un skola pasniedz roku pārliecībai, nevis – otrādi..." Publisku slavu iemantojušais citāts bija spārnots, bet – Armands Puče te iebilst Artim Ābolam. Precīzāk, papildina trenera teikto ar vairākām ļoti būtiskām atkāpēm. Jo der saprast: skaistu bērnību, vai tomēr – stulbu nākotni...

Slavēts, pelts, līdz galam neizprasts. Sanda Buškevica neordinārais stāsts

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Latvijas basketbola līdzjutēji Sandi Buškevicu iepazina un vislabāk atceras BK "Ventspils" krāsās, taču pēc karjeras beigām viņš Ventspilī nav bijis gaidīts. Karjeras laikā spēlējis Eirolīgā, bet ne Latvijas izlasē Eiropas finālturnīrā. Patlaban – atzīts Lietuvā, bet nesaprasts pašu mājās... Faniem ar stāžu – Bušiņa portrets Raimonds Rudzāts izpildījumā.

Basketbola apcirkņos ielūkojamies arī pašā nedēļas nogalē – apkopojot stāstus par slaveniem NBA spēlētājiem, kuru pēdās mēģinājuši iet viņu dēli. Taču iekāpšana tēvu lielajā kurpēs izdevusies vien retos gadījumos no gandrīz simts. Savukārt šajā nedēļā Ņujorkā sākas pēdējais no šās tenisa sezonas "Grand Slam" turnīriem, tāpēc pagājušajā nedēļā pievērsām pastiprinātu uzmanību arī šai aristokrātiskajai spēlei – pastāstot par latviešu trenera Artura Kazijeva piedzīvojumiem un secinājumiem, strādājot ar vairākiem elites līmeņa spēlētājiem, kā arī izrādot cieņu tituliem bagātākajai spēlētājai sieviešu tenisa vēsturē Serēnai Viljamsai, kurai šis būs pēdējais turnīrs karjerā.

Kas gaidāms "MVP"

Šajā nedēļā paturpināsim gan ar basketbolu, gan hokeju. Atgriezīsimies pie valstsvienības pagājušās nedēļas spēlēm, kas ļāvušas Latvijai spert plašu soli pretī vēsturiskai debijai Pasaules kausā, izcelsim uz skatuves vienu no tiem, kura rokās varētu būt Latvijas 3x3 basketbola nākotne, kad olimpiskie čempioni būs atvadījušies no sava godam nopelnītā troņa, kā arī aprunāsimies ar kādu puisi, kuru Rīgas basketbola publika pielūdza pirms gadiem 10-15. Hokeja tēmā atgriezīsimies pie viena no nesenā U-20 čempionāta varoņiem Latvijas izlasē, kā arī sāksim lūkoties pāri Atlantijas okeānam, kur septembris jau ir NHL klubu nometņu mēnesis, un solās būt jauns un daudzsološs sākums arī vienam no latviešu čaļiem. Kas vēl? Vēl būs meitenes. Ringa meitenes.