'MVP': Peiners bez basketbola, Ivanāns atpakaļ hokejā un striptīzs Pekinā

Lai gan kustība ar pieciem olimpiskajiem apļiem šobrīd pasaulē uz priekšu virzās apmēram tikpat veikli kā auto ar pieciem riteņiem, ignorēt Ķīnas galvaspilsētā notiekošo sporta medijam neklājas, tāpēc pagājušajā nedēļā – gan skarbākas, gan arī racionālākas rindas par šo tēmu arī MVP. Un līdzās sarunas ar diviem pazīstamiem Latvijas sportistiem, kas pēdējos gados pazuduši no līdzjutēju radara.

Apceļot pasauli un apsvērt dažādas karjeras. Žanis Peiners atpakaļ basketbolā neraujas

Foto: Ģirts Ozoliņš/F64

"Kur palicis Žanis Peiners?" 31 gadu vecais Latvijas izlases basketbolists izlaiž jau otro sezonu pēc kārtas, kopā ar sievu apceļo pasauli un MVP atzīst, ka šo jautājumu svešinieki viņam uzdod aizvien biežāk. Uzdeva arī Reinis Lācis, un... abi norunāja stundu. 2019./2020. gada sezonu basketbolistam aprāva cirkšņa savainojums, šobrīd profesionālā sportista karjeru spiež apdomāt ceļgals un vismaz peļņas nolūkos Žanis basketbolā vairs neatgriezīsies. Patlaban viņš sekmes gūst kādā pavisam citā, ar sportu nesaistītā jomā.

'Hokejs ievilka atpakaļ...' Raitis Ivanāns desmit gadus pēc NHL

Foto: Romāns Kokšarovs/F64

Lai gan pats spēlētājs no mediju uzmanības nekad nav vairījies, Latvijas hokeja līdzjutēju publiskās sarakstes vietnēs ik pa laikam "uzpeld" jautājums: "Veči, bet ko dara Ivanāns?" Janvāra sākumā apritēja desmit gadu kopš raženais uzbrucējs aizvadīja pēdējo no savām 282 NHL spēlēm. Jau vairāk nekā desmit gadus Raitis Ivanāns par savām mājām dēvē Rokfordu ASV, Ilionoisas štatā, un tieši tur vienu no savulaik jaudīgākajiem līgas "policistiem" sazvanīja arī MVP.

Armands Puče: Striptīza klubs ar pieciem apļiem

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

"Šobrīd olimpiskās kustības attīstība sāk svērties par labu klasiskajam totalitārismam, jo normālas ekonomikas vai valstis šādu vērienu, kas it kā pretendē uz fiziskās dailes vai godīgas spēles triumfu, nemaz nevar pacelt. Kur nu vēl nest... Tāpēc valstis, kurās rīko spēles, ir vai nu korupcijas indeksa augšgalā, vai – tās pašas mēra šo mistisko indeksu," pagājušonedēļ atgādināja Armands, saliekot no vairākām epizodēm lielo kopainu: ar krieviem, Hitleru, Kijevas kotleti, uzlauztiem telefoniem un bezmaksas prezervatīviem...

No Pekinas tēmas nekur prom netikām arī citas dienas – pastāstījām par to, kāpēc pilsēta, kurā nav ne pārslas sniega, rīko ziemas olimpiskās spēles un kādām (nereti apšaubām) metodēm viņi plāno to paveikt, ieskicējām Latvijas komandas galveno medaļu pretendentu – renes braucēju – objektīvo vietu šā brīža pasaules hierarhijā un izredzes arī vēsturiskā griezumā, kā arī paturpinājām iepriekš aizsākto Siguldas trases tēmu – ar Jāņa Freimaņa komentāru par to, kāpēc sportā (un ne tikai) arvien esam iestrēguši dīvainā atkarībā no citu veiksmēm vai neveiksmēm, uz vērtību postamenta ceļot vienalga kādas medaļas, bet ne veselību vai loģisku attīstību.

Kas gaidāms "MVP"

Šo nedēļu jau esam piestartējuši ar Raimonda Rudzāta priekšlikumiem, kā jēgpilnāk attiekties un uzlabot bērnu sporta kustību Latvijā, sagaidīsim ziņas par motokrosa braucēja Paula Jonasa jauno darbavietu, palūkosimies pāri okeānam, ieskicējot savdabīgo lomu, kādu NBA uzņēmies Dalasas "Mavericks" klubs, kā arī paverot priekškaru uz amerikāņu futbola fanu aktivitātēm, kas atbalsojas Latvijā, un, protams, būs arī sava deva Pekinas olimpisko tēmu – īpaši tādēļ, ka ceturtdien pie nūjām ķersies Harija Vītoliņa vadītie hokejisti.