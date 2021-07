'MVP': Porziņģa popkorns, ar dakšiņu pret šakāļiem un daudzpusīgais Noa Viljamsons

Futbols Eiropā ir karalis un īpaši šajās nedēļās to neapstrīdēs neviens, tomēr Latvijas sporta galmā vienlīdz ambiciozi cenšas sadzīvot vairāki aristokrāti. Tā sanāca, ka pagājušajā nedēļā MVP galda galā nosēdināja basketbolu. Tiesa, nepiemirstot arī pārējos – gan abus monarhus (vieglatlētiku un futbolu), gan hokeju.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Armands Puče: Porziņģis un popkorns

Foto: Lauris Vīksne/F64

Kristapa Porziņģa aizokeāna karjerā piedzīvojumu nav trūcis jau no pirmās dienas un patlaban 221 cm slaidais liepājnieks atrodas kārtējās drāmas centrā: mēģinot atrast izeju no situācijas, kurā kluba lokomotīve noskrējusi no sliedēm, bet komandas biedrs kļuvis par sāncensi. Armands Puče filigrāni paver notiekošā aizkulises, ieskicējot gan liepājnieka šābrīža "agregātstāvokli" un apsvērumus, gan to, kā notikumi varētu attīstīties tālāk.

Lasīt vairāk

'Šis šakālis atrodas šeit, Pekinā...' Staņislavs Olijars ar dakšiņu uz karas takas pret žurnālistiem

Foto: DELFI

Latvijas sporta X stundu sērijā pagājušajā nedēļā nonācām tālajā Ķīnā – Pekinas olimpiskā stadiona skrejceļā, kur tā arī neparādījās Latvijas vieglatlētikas zvaigzne Staņislavs Olijars, tā aizsākot karstu vārdu apmaiņu, kas strauji zaudēja kontroli. Dažu neviennozīmīgi vērtējamu izgājienu dēļ attiecības ar medijiem ambiciozajam barjersprinterim allaž bija bijušas saspringtas, bet nu termometra stabiņš izsita caurumu stiklā... Kā pirms 13 gadiem dzima Latvijas sportā hrestomātiskā frāze par dakšiņu pēcpusē – lasāms Jāņa Freimaņa vēsturiskajā ekskursijā.

Lasīt vairāk

Ar matemātisko domāšanu zem basketbola groziem. Latvijas izlases centrs Noa Viljamsons

Foto: F64

Pasaules kausa izcīņa U19 vecuma puišiem ir vienas no intriģējošākajām sacensībām basketbolā – lieliska iespēja novērtēt spēlētājus, daži no kuriem jau tuvāko gadu laikā sevi pieteiks kā pasaules mēroga zvaigznes. Noa Viljamsons varbūt nav šajā kategorijā, taču 213 cm garais puisis pavisam noteikti ir uzmanības vērts – Latvijas U19 komandas rindās slaidais centrs izceļas ne tikai ar savu augumu un tumsnējo ādas nokrāsu, bet arī ambīcijām tālākajā dzīves ceļā. Proti, basketbolam tajā nav atvēlēta prioritāte – svarīgākais ir laba izglītība. Dodoties uz ASV, Noa cer apvienot abus.

Lasīt vairāk



Vēl pagājušajā nedēļā pēc divu nedēļu piedzīvojumiem savu futbola dienasgrāmatu no "Euro 2020" aizvēra Rolands Norietis – pēdējo nodaļu uzrakstot no Budapeštas, kur baudīja ne tikai Nīderlandes un Čehijas astotdaļfināla spēli, bet arī īpašo gaisotni un pavisam negaidīti – arī varavīksnes noskaņu vadītu puišu uzmanību. Tāpat arī sagaidījām NHL finālsērijas sākumu – ieskicējot divu hokeja pasauļu sadursmi, ko tajā nodrošina Tampabejas "Lightning" un Monreālas "Canadiens" tikšanās.

Kas gaidāms "MVP"

Sagaidīsim "Euro 2020" izšķirošās cīņas, ar ekspertu palīdzību saliekot šā futbola turnīra būtiskākos akcentus, pētīsim, kā pārvērtusies profesionālā sporta ikdiena un kurā virzienā to varētu pagriezt mūsdienu tehnoloģiju progress, apzināsim gadījumus, kad fanu neapdomība – līdzīgi kā viņnedēļ "Tour de France" sacensībās – izraisījusi bīstamas sekas, liekot iesaistīt policijas spēkus, kā arī būs unikāls lielmeistera Andra Staģa darbs – apzinot un sistemātiski savirknējot Latvijas vieglatlētikas ģimenes un to vērtīgākos rezultātus: mātes un meitas, tēvus un dēlus, vīrus un sievas un vēl virkni ļoti interesantu kombināciju.