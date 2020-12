'MVP': Samaranča divas sejas, 'Vildoga' izaicina dūžus un LBL 'mežonīgie' deviņdesmitie

Pavisam neraksturīgi 2020. gadam, kurš varbūt šādi steidz atvainoties vai mēģina izpirkt grēkus, bet svētku nedēļa iepriecinājusi ar sen gaidīto sniega segu. Tāpēc liela daļa no jums – uz par to prieks – nevis pavada dienas četrās sienās pie viedtālruņa vai datora, bet gan slidinās lejup no kāda kalna vai palīdz bērniem savelt kārtējo "olafu". Tomēr, kamēr starp atgriešanos un atkal došanos laukā izžūst cimdi un bikses – ir laiks atkrist klubkrēslā un palasīt. Un kāpēc gan lai tie nebūtu aizraujoši stāsti no Latvijas sporta vēstures! To MVP pagājušajā nedēļā netrūka.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

LBL mežonīgie deviņdesmitie: pirmie mobilie un karsējas, nozagtais cigārs un 'prusaki' zupā

Foto: F64

Deviņdesmito gadu sākumā Latvijas sabiedrība ar pilnu krūti ieelpoja atgūtās brīvības gaisu. Arī Latvijas Basketbola līga savā pirmajā dekādē izgaršoja visu tiem laikiem raksturīgo ēdienkarti. No vienas puses, līga savu attīstības ceļu sāka pamatīgā amatierisma garā, bet, no otras puses – toreiz galvenais bija pats basketbols, nevis tā ietvars! Atmiņu stāsti no tiem, kas tolaik spēlēja, trenēja un tiesāja LBL: par Santu Didžus pīles kostīmā, nākamo izlases treneri ziliem matiem, mīlas prieku seku ārstēšanu veterinārajā klīnikā un cigaretes dūmu, paverot lidmašīnas logu...

Lasīt vairāk

LBL mežonīgie deviņdesmitie: pamperi, viltotas pases un melnās 'Elitas' bloks

Foto: Armands Puče/F64

Pirmie Ziemassvētki, pirmā daļa, otrie Ziemassvētki – otrā! Loģiski, vai ne? Turpinot atmiņu stāstus par kolorītajiem deviņdesmitajiem gadiem Latvijas basketbolā – vēl astoņu stāstnieku pērles. Šneps, Bagatskis, Vētra... Nu, un protams, pats Pēteris Višņēvics! Otrajā daļā vairāk par to, kurš ir lifts, spiegu meklēšanu tualetē un trīs naudas maisiem 11. tramvajā...

Lasīt vairāk

Pārliecināts fašists, izcils diplomāts, veikls prezidents. Samarančs un viņa karaļvalsts

Foto: AP/Scanpix/LETA

Huana Antonio Samaranča biogrāfijai ir divas daļas. Viena atrodama oficiālos izdevumos un stāsta par Starptautiskās olimpiskās komitejas prezidenta milzīgo ieguldījumu pasaules sporta attīstībā, bet otra – atklāj sirmā katalonieša varas un ietekmes patiesos pamatus, kas sakņojas ģenerāļa Franko fašistiskajā režīmā, bet turpinās dažādu mahināciju un kukuļņemšanas shēmās, kas padarīja SOK ābolu gardi sārtu no ārpuses, bet tārpainu līdz pat serdei iekšpusē. Spilgts, pretrunu pilns cilvēks, kura loma sporta pasaules kārtības tapšanā, kādu to pazīstam šodien, ir daudz nozīmīgāka, nekā mūsdienās to atceramies. Šogad Samarančam būtu apritējis simts.

Lasīt vairāk

Izcilās komandas: 'Vildoga' pieslēdzas naftas vadam un dzen izmisumā Eiropas dūžus

Foto: Armands Puče/F64

Trijās desmitgadēs pēc neatkarības atgūšanas Latvijas zāles volejbols nav bijis bagāts notikumiem, ko ar lepnumu pievienot sporta veida vēstures hrestomātijās, taču deviņdesmito gadu vidū vienu no spilgtākam lappusēm pievienoja "Vildoga/Ventspils nafta" – pašmāju volejbola meistaru izveidotā zvaigžņu komanda, kas sīvi cīnījās par savu vietu Eiropas čempionu kausa finālčetriniekā, atvedot uz Rīgu šās spēles labākos pasaulē – serbus, itāliešus, nīderlandiešus. Pietrūka tikai viena seta...

Lasīt vairāk

Kas gaidāms "MVP"

Nākamajā nedēļā esam aicinājuši uz sarunu kādu jaunu atlētu, kas nākotnē būs mediju virsrakstos ne tikai Latvijā vien, taču patlaban apgūst dzīves mācības par to, ka ceļš uz panākumiem nav rozēm kaisīts. Kāds cits latvietis savā jomā tikmēr virsotnes jau iepazinis, un šogad nonāca kāda vēsturiska pavērsiena centrā, izdzīvojot pēdējās neatkarīgās F1 komandas emocionālākos mirkļus – par kuriem nelaidām garām iespēju viņu izvaicāt. Pašķetināsim kādu traģēdiju, kas tieši svētku nedēļā pāršalca pasauli pirms septiņiem gadiem, izsekosim kāda ļoti slavena sporta foto izcelsmi un aizkulises, kā arī beidzot pastāstīsim iepriekš apsolīto stāstu par kādu izcilu latvieti, kas zem svešas valsts karoga ieguvis visaugstākos titulus gan ar valstsvienību, gan individuāli.