'MVP': Teda Nolana atmiņas, Paula Jonasa nākotne un Latvijas basketbols lietuviešu acīm

Pekinas olimpiskās spēles Latvijai līdz šim nesušas pāris tīkamus pārsteigumus, tomēr nepiepildītu cerību bijis vairāk un arī vienīgā medaļa sprandu diezko netaisno. Taču visu vienā mirklī var kājām gaisā apgriezt divas uzvaras hokeja laukumā, tāpēc – par agru tīrīt kamīnus un krāsnis, lai savāktu uz galvas kaisāmos pelnus. Sarunā ar Tedu Nolanu sporta medijs MVP par to atgādināja aizvadītajā nedēļā un rakstīs arī šajā – gluži tāpat kā par citām aktualitātēm, kuras iekustināja Kristapa Porziņģa maiņa un citi nerimtīgie procesi pasaules sportā.

'No Strēlnieka gaidījām vairāk...' 'Žalgiris' ģenerālmenedžeris par latviešiem, Eirolīgu un naudu

Foto: DELFI.lt

Ja tā, uz sitienu, jānosauc kāda lieta, par ko Latvijas sports apskauž brāļus lietuviešus, lielākā daļa pat nedomājot "šaus" – basketbols! Nacionālā izlase, Kauņas "Žalgiris"... Tāpēc allaž ir interesanti saprast, kā no savas puses to saredz viņi. "Žalgiris" ģenerālmenedžeris Pauļus Motejūns var pastāstīt gandrīz par visu, kas mūs interesē – viņš pārzina vējus, kas pūš Eirolīgā, pārzina prasības, kādas tā paģēr gan attiecībā uz spēlētājiem, gan klubiem (arī tiem, kas sapņo tur nokļūt...), un pārzina naudu, ko prasa šādas ambīcijas. Turklāt uz jautājumiem nevairās atbildēt skaidri – toleranti, bet bez amerikāniski sintētiskā pozitīvisma.

Vai 'motocikls no nākotnes' ļaus Paulam Jonasam atgriezties uz pjedestāla?

Foto: Husqvarna factory MXGP racing team

Ziņas par to, ka Pauls Jonass paliek pasaules motokrosa elites MXGP apritē arī 2022. gada sezonā, medijus aplidoja vēl pirms Ziemassvētkiem, taču visu šo laiku latvietis braucēju vidū bija vienīgais bez pieraksta kādā no komandām. Viņnedēļ dūmu aizsegs tika kliedēts – oficiāli apstiprinot, ka Jonass pēc gada pārtraukuma atgriežas pie baltās krāsas un "Husqvarna" zīmola. Tajā pašā komandā, taču uz cita, interesantāka motocikla. Priekšā, iespējams, izšķiroši svarīga sezona.

'Ja Ozoliņš nebūtu atgriezies – nebūtu tikuši...' Teds Nolans atceras Soču spēles un Latviju

Foto: Romāns Kokšarovs/F64

Latviju viņš nav aizmirsis – atbildot uz telefona zvanu, Teds Nolans sasveicinās ar latvisko: labdien! Atvadoties saka "paldies" – un no sirds priecājas, ka arī Latvija viņu nav aizmirsusi. Latvijas hokejs šā kanādiešu trenera vadībā pirms astoņiem gadiem olimpiskajās spēlēs Sočos ceturtdaļfināla kaujā pret Kanādas zvaigznēm nonāca rokas stiepiena attālumā no lielākā sasnieguma komandas vēsturē. Nolans joprojām trenē, Pekinas olimpiskajā turnīrā seko līdzi arī Latvijas sekmēm, un līdz detaļām atceras krāsainos notikumus, kas valstsvienību ieveda ceturtdaļfinālā. Par to visu – plašā intervijā ar treneri.

Turpinājām sekot Pekinas spēlēm arī aktuālākā rakursā – izstāstot stāstu par Latvijas, kā izrādās, vēsturiskajām saknēm šķietami eksotiskajā tramplīnlēkšanā, kur šoziem esam atgriezušies zem pieciem apļiem pēc 86 gadu pārtraukuma, kā arī papētot mājinieku komandu no Ķīnas – kas ziemas sporta veidos nekad nav bijusi spēcīga, taču, lai savās mājās nepaliktu kaunā, bija gatava uzpumpēt mākslīgos muskuļus un vēderpresi ar jebkādām metodēm. Raimonds Rudzāts dalījās pārdomās par bērnu sporta tikai uz papīra prioritāro statusu, kas budžeta roba rezultātā vairāk nekā jebkad apdraud sportojošo jauniešu vecāku makus, savukārt Juris Miņins ieskandināja Ziemeļamerikas sporta kulmināciju "Super Bowl" – pastāstot par latviešu komūnu, kas pamatīgi aizrāvusies ar amerikāņu futbola īpašo burvību.

Kas gaidāms "MVP"

Un skapīša ģērbtuvē nāksies pārlīmēt uzvārdu un numuru, bet karodziņš varēs palikt – Dalasas "Mavericks" savā spēlētāja biogrāfijā ierakstījis vēl viens latviešu basketbolists, un šajā sakarā šodien caurlūkojam šā Teksasas kluba uz pārējās līgas fona atšķirīgo sastāva politiku, nozīmīgām lomām izraugoties spēlētājus ar gaišu ādas krāsu. Arī šonedēļ mēs pievērsīsim uzmanību Latvijas hokeja izlases gaitām Pekinā – gan aprunājoties ar vienu no jaunās paaudzes uzbrucējiem, kas olimpiskajā turnīrā daudziem negaidīti uzņēmies līdera lomu, gan uzzīmējot leģendāru un aizraujošu portretu no sendienām – par spēlētāju, kas pirms savas pāragrās nāves iecementēja spēcīgus Latvijas hokeja pamatus. Atzīmēsim apaļu jubileju vienai no jancīgākajiem zelta medaļas stāstiem ziemas spēļu vēsturē, atcerēsimies vienīgo iepriekšējo reizi vadošajās Ziemeļamerikas profesionālajās līgās, kad latvietis tika samainīts pret latvieti, un tepat Latvijā mēģināsim paņemt rokā kādu īpatnēju raketi, kas pamazām izpelnās arvien lielāku popularitāti.