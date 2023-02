NBA 'All-Star' spēlē pirmo reizi uzvar Adetokunbo komanda, Teitums labo gūto punktu rekordu

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) "All-Star" spēlē naktī uz pirmdienu Soltleiksitijā pirmo reizi uzvaru izcīnīja Jaņņa Adetokunbo komanda, kamēr par vērtīgo spēlētāju kļuva Džeisons Teitums, kurš laboja šī mača rezultativitātes rekordu.

Adetokunbo vienība Visu zvaigžņu mačā ar 184:175 (46:46, 54:56, 59:49, 26:34) uzvarēja Lebrona Džeimsa komandu. Džeimsa nokomplektētā vienība uzvaru neguva pirmo reizi kopš 2018. gada, kad šāds "All-Star" spēles formāts debitēja NBA.

Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, kapteiņi Adetokunbo un Džeimss spēlētājus savām komandām izvēlējās vien īsi pirms mača sākuma, vispirms izvēloties rezervistus, bet pēc tam - starta piecinieka spēlētājus.

Drafted right before the game... #TeamGiannis and #TeamLeBron are facing off right now!#NBAAllStarGame on TNT pic.twitter.com/tpwUuDcnFd