NBA čempions Viginss nožēlo vakcinēšanos pret Covid-19

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) čempionvienības Goldensteitas "Warriors" spēlētājs Endrū Viginss pēc karjerā pagaidām nozīmīgākās sezonas neslēpj, ka nožēlo vienu savu rīcību – potēšanos pret Covid-19, lai gan tas ļāva viņam kļūt par NBA čempionu.

2014. gada NBA drafta pirmais numurs Viginss bija viens no svarīgākajiem "Warriors" spēlētājiem ceļā uz kārtējo NBA čempionu titulu. Bet vēl pirms sezonas Viginss bija viens no Covid-19 vakcīnu kaislīgākajiem pretiniekiem, tomēr basketbolists izlēma vakcinēties. Atšķirībā no cita vakcīnu noliedzēja Kairija Īrvinga no Bruklinas "Nets", Viginss, nepiekrītot vakcīnai, varētu piedalīties tikai dažās "Warriors" spēlēs, jo to noteica vietējā likumdošana.

"Atklāti runājot, joprojām vēlos, kaut nebūtu (vakcinējies)," sarunā ar "FanSided" teica 27 gadus vecais basketbolists, kurš vakcīnu, kas ļāva piedalīties visās NBA spēlēs, saņēma pirms sezonas sākuma. "Jā, es to saņēmu, piedalījos "All-Star" spēlē un kļuvu par čempionu, tā ir stāsta jaukā puse. Neizlaidu gadu, kas bija karjeras labākais gads. Bet ķermenis tā neuzskata. Nepatika ielaist ķermenī to lietu, tas nepatika un nepatīk, ka tā nebija mana izvēle. Nepatīk, ka man nebija izvēles – vai nu (vakcīnu) saņem vai arī nespēlē."

Viginsam līgums ar "Warriors" ir vēl uz vienu sezonu, kurā viņš saņems nepilnus 32 miljonus ASV dolāru, bet basketbolists labprāt savlaicīgi pagarinātu līgumu un paliktu "kareivju" rindās. "Tas ir visaugstākais līmenis, atrodoties šeit. Tas, kā šeit attiecas pret spēlētājiem. Mēs esam viena liela ģimene. Jā, tā var teikt par daudzām komandām, tomēr viņi ("Warriors") to pierāda ar savām darbībām."