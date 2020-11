NBA draftā ar pirmo numuru 'Timberwolves' izvēlas aizsargu Edvardsu

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) jauno spēlētāju drafta ceremonijā, kas šosezon notika neklātienē, Minesotas "Timberwolves" ar pirmo numuru izvēlējās aizsargu Entoniju Edvardsu.

Edvardss pagājušajā sezonā spēlēja Džordžijas universitātes komandā Nacionālās koledžu sporta asociācijas (NCAA) čempionātā, kur vidēji mačā viņš guva 19,1 punktu. Atlētiskais basketbolists jau ilgu laiku tika uzskatīts par drafta favorītu.

Goldensteitas "Warriors" pēc neveiksmīgās sezonas izvēlējās ar otro numuru, un viņi nolēma savai komandai pievienot centra spēlētāju Džeimsu Vaizmenu. Pagājušajā sezonā Memfisas universitātes komandā viņš aizvadīja tikai trīs spēles, taču tajās viņš izcēlās ar 19,7 punktiem un 10,3 atlēkušajām bumbām.

Šarlotas "Hornets" ar trešo numuru izvēlējās saspēles Lamelo Bolu, kurš iepriekš savas karjeras iesākumā uzspēlēja arī Lietuvā. Pagājušajā sezonā viņš Austrālijas Nacionālajā basketbola līgā vidēji guva 12 punktus, izdarīja 6,8 rezultatīvas piespēles un izcīnīja 7,4 atlēkušās bumbas.

Čikāgas "Bulls" ar ceturto numuru izvēlējās uzbrucēju Patriku Viljamsu no Floridas štata universitātes, bet ar piekto numuru Klīvlendas "Cavaliers" draftēja Isāku Okoro no Obērnas. Onjeka Okongvu tika izvēlēts ar sesto izvēli, nonākot Atlantas "Hawks" sastāvā, bet francūzis Kilians Hejss kļuva par visaugstāk draftēto eiropieti šajā draftā. Viņš nonāca Detroitas "Pistons" sastāvā.

Izrēlietis Deni Avdija ar devīto numuru nonāca Vašingtonas "Wizards" sastāvā, lai arī ilgu laiku viņam tika prognozēta augstāka vieta. Kristapa Porziņģa pārstāvētā Dalasas "Mavericks" izvēlējās Dzošu Grīnu, kurš spēlē aizsarga pozīcijā. Savukārt Rodiona Kuruca pārstāvētā Bruklinas "Nets" izraudzījās uzbrucēju Sadiku Beju.

