NBA ģenerālmenedžeri: nākamās sezonas čempione būs 'Celtics' vai 'Nuggets'

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) ģenerālmenedžeri prognozē, ka nākamās sezonas čempiontitulu iegūs latvieša Kristapa Porziņģa pārstāvētā Bostonas "Celtics" vai pašreizējā titula glabātāja Denveras "Nuggets".

NBA veikusi tradicionālo klubu ģenerālmenedžeru aptauju. Atbildot uz jautājumu, kura komanda nākamgad izcīnīs čempiontitulu, pa 33% iespējamībai bija gan "Celtics", gan "Nuggets" vienībām. Tālāk ar 23% seko Milvoki "Bucks", bet Fīniksas "Suns" ieguva 7%, kamēr 3% tika Losandželosas "Clippers".

Pagājušajā sezonā šajā aptaujā ar 43% uzvarēja "Bucks", kas gan vēlāk izslēgšanas turnīrā zaudēja jau pirmajā kārtā.

Who's taking home the 🏆 this season? The results are in from the @NBA GM Survey 📊: https://t.co/1kYfLWFViN pic.twitter.com/RHAPnwTZZN — NBA TV (@NBATV) October 10, 2023

Jaunās NBA sezonas priekšvakarā ģenerālmenedžeri vērtē, ka "Celtics" būs labākā Austrumu konferencē (34%), kamēr ar 33% seko "Bucks". Tālāk 11% balsu ir Klīvlendas "Cavaliers" kontā. Savukārt Rietumos līdere ar 35% ir "Nuggets", kam seko "Suns" (26%) un Losandželosas "Lakers" (15%).

Kā neapstrīdams favorīts vērtīgākā spēlētāja balvai ar 43% ir "Nuggets" līderis Nikola Jokičs, kurš šo apbalvojumu saņēmis jau 2021. un 2022. gadā, bet šogad to ieguva Džoels Embīds no Filadelfijas "76ers". Tālāk ar 20% seko Jannis Adetokunbo no "Bucks" un Porziņģa komandas biedrs "Celtics" rindās Džeisons Teitums (13%).

Tikmēr kā galvenais pretendents uz sezonas labākā debitanta balvu tiek uzskatīts franču brīnumbērns Viktors Vembanjama no Sanantonio "Spurs" (50%), kuram ar 27% seko Skots Hendersons no Portlendas "Trail Blazers".

Trīs nominācijās pieminēts arī Porziņģis. 7% uzskata, ka tieši viņš būs tas NBA komandas jaunieguvums, kurš nākamsezon dos vislielāko pienesumu. Tas ir ceturtais labākais rezultāts, bet pārliecinošs līderis šajā rādītājā ar 47% ir Deimiens Lilards, kurš nesen no "Trail Blazers" pārcēlās uz "Bucks". Ar 13% seko Porziņģa komandas biedrs Džrū Holidejs, bet 10% ieguvis Bredlijs Bīls, kurš vasarā no Vašingtonas "Wizards" nonāca "Suns" rīcībā.

Porziņģis saņēmis pāris balsis arī jautājumā, kura pāreja vasarā bijusi nenovērtētākā, kā arī viņa maiņas darījums ar Markusu Smārtu bijis starpsezonā otrais negaidītākais (20%). Pati negaidītākā maiņa (43%) bijusi Lilarda nonākšana Milvoki un Holideja došanās uz Bostonu.

Jaunā NBA sezona sāksies 24. oktobrī.