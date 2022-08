NBA iemūžinās leģendārā Rasela 6. numuru, Porziņģis drīkstēs turpināt ar to spēlēt

Nacionālā basketbola asociācija (NBA) visā līgā iemūžinās leģendārā Bila Rasela 6. numuru. Tiesa, tie basketbolisti, kuriem jau ir šis numurs, drīkstēs turpināt ar to spēlēt, tostarp latviešu zvaigzne Kristaps Porziņģis.

Rasels 88 gadu vecumā mūžībā devās jūlija izskaņā.

Leģendārais basketbolists karjeras laikā NBA čempionātā triumfēja 11 reižu, visu savu spēlētāja karjeru pavadot Bostonas "Celtics" rindās un spēlējot ar 6. numuru. Līga ceturtdien paziņoja, ka visa čempionāta ietvaros iemūžinās šo numuru, līdz ar to Rasels ir pirmais basketbolists vēsturē, kuram ticis šāds gods.

NBA leģendas piemiņu godinās visas nākamās sezonas laikā, jo uz spēļu krekliem būs uzšuve ar Rasela simboliku.

Šobrīd līgā 6. numurs ir vairākiem basketbolistiem, piemēram, Losandželosas "Lakers" līderim Lebronam Džeimsam un Vašingtonas "Wizards" pārstāvošajam Porziņģim. Viņi ar šo numuru drīkstēs turpināt spēlēt, taču neviena komanda to nevarēs piešķirt no jauna. Līdz ar to Porziņģis ir pēdējais basketbolists "Wizards" vēsturē, kurš spēlē ar 6. numuru.

Kristaps Porzingis can keep No. 6 despite the league-wide retirement of Bill Russell's jersey, as he's grandfathered in. But he will be the last to wear 6 in Washington.

Here are all the players to wear No. 6 for the Wizards/Bullets franchise via @bball_ref: pic.twitter.com/PBQ8Hdq3WS