NBA negrib palikt bez čempioniem un plāno saīsināto 'play off'

Nacionālā basketbola asociācija (NBA) nevēlas šajā sezonā palikt bez čempionvienības kronēšanas un meklē risinājumus, kā noskaidrot NBA čempionus, vēsta Ziemeļamerikas masu mediji.

Kā norāda "New York Post" žurnālists Marks Bermans, vairāku NBA klubu vadītāji varētu piekrist variantam, ka komandas pulcējas vienuviet un izspēlē mačus bez skatītājiem. Viens no populārākajiem variantiem paredz "play off" ar 16 komandu dalību, bet pirms tam visas komandas "iesildīsies" ar 5-7 regulārās sezonas spēlēm, pēc kurām arī kļūtu zināmi izslēgšanas maču dalībnieki.

"Viņi ir apņēmīgi un grib tikt pie čempioniem," norādījis kāds avots.

NBA klubu vadītāji nav piekrituši viena mača formātam katrā "play off" kārtā, bet, visticamāk, izslēgšanas mačos katrā kārtā tiks spēlēts līdz kādas komandas divām uzvarām.

"Pagaidām oficiālu priekšlikumu nav," piebilst gan cits avots.

Ja NBA klubi piekritīs čempionu noskaidrošanai vienā pilsētā,kā reālākais variants tiek izskatīta Lasvegasa un slavenās UNLV universitātes arēna. Lasvegasa ir viena no populārākajām NBA Vasaras līgas mājvietām ar ievērojamu viesnīcu skaitu.

Kā zināms, koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 pandēmijas dēļ praktiski visā pasaulē ir apturēti sporta pasākumi. NBA cer, ka labākajā gadījumā sezonu varētu atsākt jūnija beigās, bet nākamās sezonas sākumu varētu atlikt līdz Ziemassvētkiem.