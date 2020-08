NBA protesti: izslēgšanas turnīrs atsāksies sestdien; 'Mavericks' spēlēs svētdien

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) izslēgšanas turnīrs atsāksies sestdien, teikts līgas un NBA spēlētāju asociācijas (NBPA) kopīgajā paziņojumā.

Jau ziņots, ka Milvoku "Bucks" trešdien izlēma boikotēt izslēgšanas turnīra spēli pret Orlando "Magic". Šādu lēmumu izraisīja solidarizēšanās ar policijas Viskonsinas štata Kenošas pilsētā sašauto Džeikobu Bleiku, kurš gūto muguras ievainojumu dēļ, visticamāk, visu atlikušo dzīvi būs paralizēts.

Tam sekoja spēļu atcelšana turpmākajās trīs dienās.

"Vakardien starp 13 komandu spēlētājiem, treneriem un komandu vadībām bija atklāta, pragmatiska un produktīva saruna par to, kādus kopīgus soļus mēs spersim, lai atbalstītu sociālo taisnīgu un rasu vienlīdzību. Visas puses piekrita izslēgšanas turnīru atsākt 29. augustā," teikts paziņojumā.

Kristapa Porziņģa pārstāvētā Dalasas "Mavericks" Rietumu konferences ceturtdaļfināla sesto spēli, kurai bija jānotiek ceturtdien, ar Losandželosas "Clippers" aizvadīs svētdien plkst. 15.30 pēc vietējā laika (plkst. 22.30 pēc Latvijas laika). Sērijā pēc piecām spēlēm ar 3-2 vadībā ir "Clippers" komanda, kurai pietrūkst tikai viena uzvara nākamās kārtas sasniegšanai.

NBA weekend playoffs schedule announced. The Lakers play the Blazers in Game 5 at 9 p.m. ET on Saturday night. pic.twitter.com/MYmFO5wtmZ