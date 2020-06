NBA sezona varētu noslēgties 12. oktobrī

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) sezona ar 22 komandu dalību varētu noslēgties vien 12. oktobrī, vēsta ESPN.

NBA plāno sezonu atsākt 31. jūlijā un atlikušajā sezonas daļā piedalītos vien 22 komandas no 30. Šajā piedāvātajā variantā NBA finālsērijas septītā spēle paredzēta 12. oktobrī. Savukārt pēc tam noteiktā secībā notiks NBA jauno spēlētāju drafts un atvērsies brīvo aģentu tirgus, lai komandas varētu sākt būvēt jaunās sezonas vienību modeļus.

NBA un NBA Spēlētāju asociācija (NBPA) vēl gan nav panākušas vienošanos par noteikto izspēles formātu, bet plānots, ka visa atlikusī NBA daļa tiks izspēlēta Orlando. Pašreizējais plāns paredz, ka starp 22 komandām būs šobrīd "play off" zonā esošās visas 16 vienības, kā arī sešas, kuras atrodas sešu uzvaru attālumā no "play off" zonas.

Paredzams, ka šis plāns ceturtdien tiks piedāvāts apstiprināšanai NBA klubu īpašnieku padomē. Kā norāda ESPN, izstrādātā plāna realizācijai gan ir viens šķērslis, jo akcepts ir jāsaņem no ¾ no visām komandām. Pagaidām nav zināms, kāda nostāja būs komandām - tām, kuras nav kvalificējušās atlikušajai sezonas daļai, un tām, kuras ir uz robežas vai arī starp 16 "play off" dalībniecēm.

Šobrīd starp NBA "play off" dalībniecēm ir arī Kristapa Porziņģa pārstāvētā Dalasas "Mavericks" un Rodiona Kuruca komanda Bruklinas "Nets", bet Dāvja Bertāna un Anžeja Pašečņika komanda Vašingtonas "Wizards" ir starp "laimīgajām" sešām komandām.