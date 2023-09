NBA superzvaigzne Lilards aizmainīts uz Milvoki 'Bucks'

Vērienīgs maiņas darījums noticis Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA) - Portlendas "Trail Blazers" uz Milvoki "Bucks" aizmainījusi savu ilggadējo līderi Deimienu Lilardu, vēsta ESPN.

Tas, ka 33 gadus vecā Lilarda dienas Portlendā ir skaitītas, praktiski bija zināms jau vasarā, kad spēlētājs pieprasīja maiņu, turklāt vēlējās nonākt Maiami "Heat" komandā. "Trail Blazers" vadībai sarunas ar šo klubu gan nebija sekmīgas, bet nu aizsargs nonācis "Bucks" komandā.

Lilarda maiņas darījumā iesaistītas trīs komandas - "Trail Blazers", "Bucks" un Fīniksas "Suns".

Portlenda par Lilarda aizmainīšanu saņems Džrū Holideju, vienu no "Suns" līderiem Deandē Eitonu, Tumani Kamaru un trīs "Bucks" izvēles tiesības nākotnes draftos.

Tikmēr "Suns" iegūs Jusufu Nurkiču, Greisonu Alenu, Narisu Litlu un Keonu Džonsonu.

Giannis and Lillard together with the Bucks pic.twitter.com/YTgeXEfiip