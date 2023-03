NBA zvaigzne Morants apsūdzēts 17 gadīga zēna piekaušanā un draudēšanā ar ieroci

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) zvaigzne Dža Morants no Memfisas "Grizzlies" vienības apsūdzēts par 17 gadus veca zēna piekaušanu un draudēšanu ar šaujamieroci, vēsta "The Washington Post".

Incidents noticis laikā, kad pagājušajā vasarā 23 gadus vecā Moranta mājās tika spēlēts basketbols. Laikraksts no policijas ieguvis apsūdzības informāciju, kurā norādīts, ka basketbolists jaunietim iesitis 12-13 reizes. Savukārt pēc tam Morants iegājis savā mājā un no tās iznācis ar šaujamieroci pie jostasvietas, uz tā turot savu roku.

Morants ar savu draugu puisim iesitis tik stipri, ka viņš nokritis uz zemes, un no sitiena bijis liels puns.

