Nesaskaņas NBA čempionvienībā: Grīns konfliktā iesitis Pūlam

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) čempionvienības Goldensteitas "Warriors" treniņā izcēlies konflikts, kas noslēdzies ar to, ka viens no komandas līderiem Dreimons Grīns iesitis aizsargam Džordanam Pūlam, vēsta medijs "The Athletic".

Abi basketbolisti treniņa laikā apmainījās "laipnībām", kas nonāca līdz tam, ka Grīns ar roku atvēzējās un iesita Pūlam, liecina ESPN rīcībā esošā informācija. Komandas vadība izvērtēs šo incidentu.

Pūls gan varēja turpināt trešdienas treniņu un nekādus savainojumus neguva.

ESPN norāda, ka Grīns pazīstams ar to, ka bieži izaicina savus komandas biedrus treniņos. Tomēr neesot izslēgts, ka šoreiz par atklātu sitienu komandas biedram "Warriors" piespriedīs viņam disciplinārsodu.

Abi basketbolisti aizvadītajā sezonā spēlēja nozīmīgas lomas "Warriors" izcīnītajā čempionu titulā. Grīns ar "Warriors" par NBA čempionu kļuvis četras reizes, bet Pūls pērn tika pie sava pirmā titula.