'Nets' bez Kuruca un abām zvaigznēm zaudē 'Grizzlies'; Morants spēli pamet ratiņkrēslā

Latvijas basketbolists Rodions Kurucs pirmdien neizgāja laukumā Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta spēlē, bet viņa pārstāvētā Bruklinas "Nets" piekāpās Memfisas "Grizzlies", kuras uzlecošā zvaigzne Dža Morants guva kājas traumu.

"Nets", kas spēlēja bez abiem līderiem Kevina Duranta un Kairija Ērvinga, ar rezultātu 111:116 savā laukumā pagarinājumā zaudēja "Grizzlies".

Kurucs šajā mačā atkal nepiecēlās no "Nets" rezervistu soliņa.

Rezultatīvākais "Nets" rindās bija Keriss Leverts, kurš guva 28 punktus, kā arī pievienoja 11 rezultatīvas piespēles. Timotē Luvavu-Kabaro izcēlās ar 21 punktu. Kails Andersons "Grizzlies" sastāvā sameta 28 punktus, bet Dilons Bruks guva 24 punktus.

"Grizzlies" līderis un pagājušās sezonas NBA labākais debitants Morants otrajā ceturtdaļā guva potītes traumu, cenšoties traucēt "Nets" spēlētājam izdarīt metienu. Viņš arēnu pameta ratiņkrēslā, taču ESPN ziņo, ka pirmajās pārbaudēs lūzums netika konstatēts. Traumas nopietnība vēl nav apjausta.

