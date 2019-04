'Nets' dusmīgi uz Embīdu, vārdu apmaiņa pirms trešās sērijas spēles turpinās

Latvijas izlases basketbolista Rodiona Kuruca pārstāvētās Bruklinas "Nets" basketbolisti Kariss Lavērts un Džareds Dadlijs trešdien izteikuši nepatiku par manieri, kurā Džoels Embīds atvainojās pēc bīstamās spēles ar elkoni Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) Austrumu konferences pirmās kārtas otrajā spēlē starp “Nets” vienību un Filadelfijas “76ers”, vēsta ESPN žurnālists Ians Beglijs.

Jau ziņots, ka sērijas otrajā spēlē tiesnešiem nācās abām komandām piešķirt pa vienam nesportiskam pārkāpumam.“Nets” rindās to izpelnījās tieši Kurucs, kurš pēc spēles atzina, ka vēlējās sitiena adresētam Benam Simonsam iemācīt savu vārdu. Simonss pēc pirmās spēles Kurucu presē bija nodēvējis par "puiku".

Savukārt Filadelfijas komandas centrs Džoels Embīds, iespējams, nospēlēja vēl bīstamāk nekā Kurucs, izvirzot savu elkoni un trāpot Džaretam Alenam pa seju.

"Nebiju pārsteigts, ka nopelnīju nesportisko piezīmi, jo redzēju atkārtojumu. Protams, ka tas nebija apzināti. Trāpīju viņam diezgan labi un par to vēlos atvainoties," atbildi par epizodi pēc spēles sniedza Embīds, kurš kopā ar Simonsu izplūda smieklos.

Ben Simmons and Embiid can't hold it together when they were asked about Embiid's technical on Jarrett Allen 😂 pic.twitter.com/hDbVHLH36c