'Nets' treneris negarantē Kurucam vietu pamatsastāvā

Lai arī Latvijas basketbolists Rodions Kurucs pirmdien aizvadīja rezultatīvu spēli Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) čempionātā, Bruklinas "Nets" galvenais treneris Kenijs Atkinsons vēl nebija pārliecināts, vai latvietis turpinās spēlēt pamatsastāvā, raksta portāls "nypost.com".

Kurucs pirmdien guva 19 punktus un izcīnīja sešas atlēkušās bumbas un palīdzēja "Nets" komandai savā laukumā ar rezultātu 127:88 (31:21, 34:26, 34:26, 28:15) sagraut Dalasas "Mavericks". Latvietis realizēja divus no pieciem divpunktu metieniem un piecus no septiņiem tālmetieniem.

"Tas ļoti palīdz, kad Rodions šādi trāpa metienus. Tas mums dod pārsvaru, kad ceturtā numura pozīcijas spēlētājs realizē tālmetienus. Man patika izmaiņas sastāvā, tas mums deva vairāk brīvas vietas laukumā," stāstīja Kenijs Atkinsons, kurš vēl nezināja, vai Kurucs saglabās vietu pamatsastāvā, kad Treveons Greiems atgriezīsies sastāvā no muguras savainojuma. "To vēl redzēsim. Šosezon bijušas situācijas, kad kāds spēlētājs izkrīt no sastāva, bet viņa vietā labi spēlē kāds cits. Paliksim pie tā sastāva, kas labi spēlēs. Tas būtu gurds lēmums.

Pats Kurucs norādīja, ka viņš turpina basketbolu spēlēt tā, kā to māk vislabāk, nepievēršot uzmanību tam, vai viņš spēlē vieglā uzbrucēja vai spēka uzbrucēja pozīcijās.

"Spēle bija lieliska. Mēs iesākām ar labu aizsardzību, neļāvām pretiniekiem gūt punktus," stāstīja Kurucs, kurš nepievērsa uzmanību tam, ka viņam bija jāspēlē spēka uzbrucēja pozīcijā. "Es spēlēju savu spēli. Mana spēle nekad nemainās."