Noskaidroti 30. A.Kraukļa piemiņas turnīra uzvarētāji

Bērnu un jauniešu tradicionālais Alfrēda Kraukļa piemiņas turnīrs, kas šogad norisinājās 30. reizi, no 19. līdz 21. augustam Rīgā pulcēja kopumā 160 puišu un meiteņu basketbola komandas, sasniedzot jaunu dalībnieku skaita rekordu. Sacensībās piedalījās komandas no septiņām valstīm - Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Zviedrijas, Somijas, Dānijas un Ukrainas.

Lielākais komandu skaits piedalījās puišu vecuma grupās U-14 (dzimšanas gads 2009.), U-15 (2008.) un U-16 (2008.). Katrā no šīm trim vecuma grupām spēkus samēroja 20 komandas. Turnīra mājinieki Bērnu un jauniešu basketbola skola (BJBS) "Rīga"/Alfrēda Kraukļa VEF plūca laurus divās vecuma grupās – U-18 puišiem zelts un U-16 meitenēm bronza.

Trīs medaļas uz Vidzemi aizveda Bertānu Valmieras basketbola skola. Trīs godalgas aizceļoja arī uz Jūrmalu. Trīs grupās cēlmetālus izcīnīja BJBS "Rīga"/Jugla. Savukārt kopā piecas medaļas izcīnīja BJBS "Rīga"/Centrs jaunie basketbolisti un basketbolistes.

Starp ārzemju komandām vissekmīgāk turnīru aizvadīja viens no lielākajiem Somijas basketbola klubiem "PuHu Juniorit", kopumā izcīnot trīs medaļas 30. jubilejas Alfrēda Kraukļa piemiņas turnīrā: U-16 meitenēm zelts, U-13 meitenēm bronza, U-12 zēniem bronza.

Turnīra norises vietās sadarbībā ar SIA "Depozīta iepakojuma operators" bija izvietotas speciālas kastes, kurās varēja nodot depozīta sistēmā iekļautos dzērienu iepakojumus, kas marķēti ar Latvijas depozīta zīmi. Katra nodotā depozīta iepakojuma vienība ne tikai nonāks otrreizējā pārstrādē un palīdzēs mazināt vides piesārņojumu, bet arī kalpos cēlam mērķim - kara plosītās Ukrainas atbalstam. Labdarības kampaņas rezultāti vēl tiek apkopoti un par tiem tiks ziņots drīzumā turnīra mājaslapā akcup.lv un sociālajos tīklos.

Sadarbībā ar Individuālās sagatavošanas basketbola skolu (ISBS) un bijušo NBA spēlētāju Andri Biedriņu tika pasniegtas īpašas balvas turnīra MVP jeb vērtīgākajiem spēlētājiem U-18 puišu un U-18 meiteņu grupās. "Andra Biedriņa specbalvu" - iespēju apmeklēt 8 individuālos basketbola treniņus pie ISBS treneriem - ieguva Rūdolfs Švītiņš (BJBS "Rīga"/Alfrēda Kraukļa VEF) un Lelde Parma (BJBS "Rīga"/Jugla).

"Mēģināju atcerēties, cik reizes mēs ar Valtera basketbola skolu piedalījāmies šajā turnīrā. Ir saglabājušās bildes, ka izcīnījām medaļas, taču ne vienmēr bijām uz goda pjedestāla. Taču tas jau nemazināja vēlmi piedalīties, tieši vēl vairāk pastiprināja gribu sacensties un mēģināt uzvarēt nākamajos gados. Šis turnīrs ir kolosāls – piedalās tik daudz komandu, ir tik daudz spēļu, kas veido pieredzi. Tiem, kas šogad nedabūja medaļas, nav par ko satraukties. Ir jāturpina trenēties un jāpiedalās arī nākamgad," sacīja Biedriņš.

"Ar talantu vien nepietiek, ir jāiegulda liels individuālais darbs, ko no malas daudzi nepamana. Ir smagi jāstrādā, it sevišķi vasarās, kad ir vairāk brīvā laika. Agrāk, kad es trenējos, mums nebija tādas iespējas, kā tagad daudzi piedāvā – individuālās sagatavošanās skolas – vairāki treneri strādā ar speciālu pieeju. Tas ir pozitīvi, ka notiek arī individuāls darbs. Vasaras ir jāziedo treniņiem, nav citu variantu, ja gribas kaut ko sasniegt. Vasara ir vienīgais laiks, kad var progresēt, jo sezonas laikā to izdarīt ir daudz grūtāk," teica bijušais NBA spēlētājs un Latvijas izlases basketbolists.

30. A.Kraukļa piemiņas turnīra medaļu ieguvēji

U-18 puiši

1. BJBS "Rīga"/Alfrēda Kraukļa VEF

2. Bertānu Valmieras basketbola skola

3. Salaspils sporta skola

U-18 meitenes

1. BJBS "Rīga"/Jugla

2. BJBS "Rīga"/Centrs/TTP1

3. Bertānu Valmieras basketbola skola

U-16 puiši

1. Klaipėdos krepšinio mokykla (Lietuva)

2. University of Tartu BS (Igaunija)

3. Mārupes SC

U-16 meitenes

1. PuHu Juniorit (Somija)

2. BJBS "Rīga"/Centrs

3. BJBS "Rīga"/ Alfrēda Kraukļa VEF

U-15 puiši

1. SKM Lions (Lietuva)

2. BJBS "Rīga"/Centrs

3. BJBS "Rīga"/DSN

U-15 meitenes

1. Daugavpils BJSS

2. Jūrmalas sporta skola

3. BJBS "Rīga"/Centrs/TTP

U-14 puiši

1. BJBS "Rīga"/Jugla

2. BJBS "Rīga"/Centrs

3. University of Tartu BS (Igaunija)

U-14 meitenes

1. BJBS "Rīga"/Centrs

2. Tukuma sporta skola

3. Klaipėdos krepšinio mokykla (Lietuva)

U-13 puiši

1. Ogres Basketbola skola

2. BJBS "Rīga"/Jugla

3. Jūrmalas sporta skola

U-13 meitenes

1. BJBS "Rīga"/Centrs

2. Jūrmalas sporta skola

3. PuHu Juniorit (Somija)

U-12 puiši

1. Bertānu Valmieras basketbola skola

2. SKM-Smaugliai (Lietuva)

3. PuHu Juniorit (Somija)

U-12 meitenes

1. RBJSS "Rīdzene"

2. BK Kolibri/47.vsk.

3. Taltech BS/Altius (Igaunija)

U-11 puiši

1. BK Ķekava

2. Mārupes SC

3. Balvu sporta skola

Par turnīru

Alfrēds Krauklis - Latvijas basketbola leģenda, izcils Latvijas vīriešu basketbola valstsvienības spēlētājs, treneris, pedagogs un paraugs jaunajiem basketbolistiem un treneriem. 1939. gada Eiropas basketbola čempionāta sudraba medaļas ieguvējs.

1958. gadā VEF sporta klubā A. Krauklis bija līdzautors vīriešu basketbola komandas "VEF" dibināšanā, būdams arī šīs komandas 1. treneris. Kraukļa vadībā 1961. gadā tika dibināta arī Bērnu un jaunatnes sporta skola - BJBS "VEF". Daudzi jaunie basketbola skolas audzēkņi papildināja arī VEF" vīriešu meistarkomandu. Alfrēdam Krauklim aizejot mūžībā, BJBS "VEF" vadība un treneri visai Latvijas basketbola sabiedrībai paziņoja, ka BJBS "VEF" tiks nosaukta viņa vārdā - Alfrēda Kraukļa VEF basketbola skola.

Pirmais A. Kraukļa piemiņas basketbola turnīrs notika 1992. gada novembrī. Tajā piedalījās kopumā 46 komandas 6 puišu vecuma grupās no 5 valstīm - Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Ukrainas un Krievijas. Kopš 25. turnīra sacensībās piedalās arī meiteņu komandas. Gadu gaitā A. Kraukļa piemiņas turnīrs kļuvis par vienu no lielākajiem bērnu un jauniešu basketbola turnīriem Baltijā.