'Nuggets' ar vēl vienu uzvaru tuvojas NBA finālam

Denveras "Nuggets" komanda sestdien, 20. maijā, izcīnīja uzvaru arī trešajā Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) Rietumu konferences fināla mačā un spēra soli tuvāk kluba vēsturē pirmajam NBA finālam.

"Nuggets" viesos ar rezultātu 119:108 (32:20, 26:35, 26:27, 35:26) pārspēja Losandželosas "Lakers", sērijā līdz četrām uzvarām panākot 3-0.

Džamalas Marejs pirmajā puslaikā guva 30 punktus un otrajā pievienoja vēl septiņus, iekrājot arī septiņas bumbas zem groziem un sešas rezultatīvas piespēles. Nikola Jokičs atzīmējās ar 24 punktiem, 19 no tiem otrajā puslaikā, astoņām rezultatīvām piespēlēm un sešām atlēkušajām bumbām. Kenteviuss Keldvels-Poups, spēlējot pret savu bijušo komandu, guva 17 punktus.

"Apguvu šo komandu, katru dienu ar to spēlējot kopā. Mums ir cīnītāju mentalitāte - neatkarīgi no tā vai ir kāpumi vai kritumi, mēs turpinām spēlēt savu spēli un darām to augstā līmenī," teica Keldvels-Poups.

"Lakers" rindās Entonijs Deiviss guva 28 punktus un izcīnīja 18 atlēkušās bumbas, 23 punkti un 12 rezultatīvas piespēles bija Lebronam Džeimsam, tāpat 23 punktus guva Ostins Riverss.

Sērijas ceturtā spēle notiks pirmdien Losandželosā.

Austrumu konferences finālsērijā Maiami "Heat" ir vadībā ar 2-0 pret Bostonas "Celtics".

Pagājušajā sezonā par NBA čempioni kļuva Goldensteitas "Warriors" vienība, kas finālā ar 4-2 pārspēja Bostonas "Celtics" komandu.