'Nuggets' pirmo reizi vēsturē kļūst par NBA čempioniem

Pirmo reizi 47 gadus ilgajā kluba vēsturē par Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) čempioniem pirmdien, 12. jūnijā, kļuva Denveras "Nuggets".

NBA finālsērijas piektajā spēlē "Nuggets" savā laukumā ar 94:89 (22:24, 22:27, 26:20, 24:18) pieveica Maiami "Heat", triumfējot sērijā ar 4-1.

Par NBA finālsērijas vērtīgāko spēlētāju atzina 28 gadus veco serbu Nikolu Jokiču, kurš 2021. un 2022. gadā saņēma regulārā čempionāta MVP jeb vērtīgākā spēlētāja balvu.

Tieši Jokičs bija komandas glābējas finālsērijas piektajā mačā, kad visai "Nuggets" komandai spēle īsti nevedās. Jokičs guva 28 punktus un izcīnīja 16 atlēkušās bumbas, Maikls Porters guva 16 punktus un izcīnīja 13 atlēkušās bumbas jauno čempionu labā, bet Džamals Marejs izcēlās ar 14 punktiem, astoņām atlēkušām bumbām un astoņām rezultatīvām piespēlēm.

"Heat" rindās rezultatīvākais ar 21 punktu bija Džimijs Batlers, bet Bams Adebajo guva 20 punktus un izcīnīja 12 atlēkušās bumbas.

"Nuggets" netrāpīja 20 no pirmajiem 22 tālmetieniem, bet mača svarīgākajos brīžos realizēja trīs no sešiem trīspunktu metieniem. Tāpat "Nuggets" kļūdījās septiņos no pirmajiem 13 soda metieniem, bet turpinājumā realizēja septiņus no desmit.

"Tāpēc jau basketbols ir jautrs. Tā ir neprognozējam lieta. Nevar teikt: "Tas notiks." Ir tik daudz faktoru. Esmu tikai priecīgs, ka uzvarējām spēli," sacīja Jokičs. "Jā, spēle bija drausmīga, mēs nespējām trāpīt metienus, bet beigās mēs to "sakārtojām". Esmu priecīgs, ka uzvarējām spēli."

Pēdējā ceturtdaļā "Nuggets" iekrāja septiņu punktu pārsvaru, bet "Heat" līderis Batlers guva astoņus punktus pēc kārtas, atgūstot Maiami komandai vadību 87:86. Mirkli vēlāk Batlers ar diviem precīziem soda metieniem vēlreiz atguva "Heat" vadību (89:88), bet spēles pēdējās nepilnās divās minūtēs mājinieki neļāva pretiniekiem vairs gūt punktus.

Sekojošā "Nuggets" uzbrukumā Brūss Brauns pielaboja bumbu pēc neprecīza Mareja metiena, bet pēdējā minūtē soda metienus realizēja Brauns un Kenteviuss Koldvels-Poups, nodrošinot "Nuggets" čempionu svinības Denverā.