Oficiāli: Latviešu pārstāvētā 'Himki' mājās sagaidījusi NBA čempionu Mozgovu

Latvijas izlases basketbolistu Daira Bertāna un Jāņa Timmas pārstāvētais Krievijas klubs Maskavas apgabala "Himki" vienojies ar bijušo komandas basketbolistu Timofeju Mozgovu, kurš pēdējos deviņus gadus pavadījis Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA), vēsta klubs.

Mozgova pēdējā pieturvieta NBA bija Orlando "Magic" vienība, kuras rindās viņš 2018./2019. gada sezonā laukumā tā arī nedevās ceļgala savainojuma dēļ. Iepriekšējās astoņās sezonās 33 gadus vecais krievs vidēji spēlē izcēlās ar 6,8 punktiem un 4,9 atlēkušajām bumbām, 2016. gadā kopā ar Klīvlendas "Cavaliers" klubu izcīnot NBA čempionu titulu.

Basketbolists, kurš ir vienīgais NBA čempions no Krievijas, "Himki" vienību jau pārstāvējis no 2006. gada līdz 2010. gadam, kā arī 2011. gadā NBA lokauta laikā.

"Mozgovs ir viens no vadošajiem Krievijas basketbolistiem ar milzīgu pieredzi NBA," kluba mājaslapā citēts komandas galvenais treneris Rims Kurtinaitis. "Mēs esam strādājuši kopā jau pirmajā reizē, kad trenēju "Himki" komandu, un Timofejs bija viens no labākajiem centriem Eiropā."

Speciālists tāpat uzsvēra, ka Mozgovam ir liela vēlme gūt panākumus pēc izlaistās sezonas.

"Atgriežos Himkos ar pozitīvām emocijām un labu garastāvokli," teicis pats Mozgovs. "Zinu, ka visi šeit gaidīja un mīl mani, jo Himki ir mana dzimtā pilsēta. Daru visu, lai būtu gatavs sezonas sākumam. Esmu jau runājis ar Rimu Kurtinaiti. Tā kā esam jau strādājuši kopā, mēs bez jebkādām problēmām atradīsim kopīgu valodu."

“Himki” vienība, kas nākamsezon spēlēs ULEB Eirolīgā, šovasar piesaistījusi vairākus labi zināmus basketbolistus. Komandai pievienojies Eirolīgas pieredzi guvušais centrs Devins Bukers, kā arī šajā pašā pozīcijā spēlējošais, NBA un Eirolīgas veterāns Džeremijs Evanss.

Komandu papildinājis arī NBA pabijušais Krievijas izlases basketbolists Sergejs Karasjovs.

Jau ziņots, ka par līgumsaistībām ar komandu uz diviem gadiem vienojies Latvijas izlases basketbolists Jānis Timma, bet tikpat ilgu līgumu noslēdzis arī Dairis Bertāns.

