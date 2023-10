Oficiāli: Žagaram traumas dēļ būs jāizlaiž vismaz pieci mēneši, sliktākās prognozes nepiepildās

Latviešu basketbolistam Artūram Žagaram plīsusi kreisā ceļgala sānu saite, kā rezultātā viņam būs jāizlaiž vismaz pieci mēneši, ceturtdien ziņo basketbolista pārstāvētā Lietuvas komanda Viļņas "Wolves".

Rehabilitāciju 23 gadus vecais Žagars veiks Turcijas pilsētā Stambulā, jo viņš ir slavenā "Fenerbahce" kluba īpašums, bet Viļņas komandai viņš uz šo sezonu tiek izīrēts. "Wolves" klubs ziņo, ka sezona latvietim ir beigusies.

Traumu Žagars guva pagājušajā nedēļas nogalē, kad mačā pret Panevēžas "Lietkabelis" aizsargs papildlaikā caurgājiena laikā sadūrās ar pretinieku. Latvietis, būdams lielās sāpēs, saķēra ceļgalu, palika guļam uz zemes un laukumu spēja pamest tikai ar komandas biedru palīdzību.

"Pēc detalizētām pārbaudēm ārsti nākuši klajā ar nežēlīgu diagnozi - iekšējās sānu saites plīsumu. Atlabšana labākajā gadījumā no šādas traumas prasīs piecus mēnešus, bet precīzāka informācija būs zināma pēc operācijas," akcentē "Wolves" sporta direktors Donāts Zavacks. "Traumas ir sporta nepatīkamā sastāvdaļa, īpaši, ja tās ir smagas un prasa ilgu atveseļošanās laiku. Artūrs labi spēlēja Pasaules kausā, un iepriekšējā mačā labi redzējām, ko viņš var dot mūsu komandai. Pateicamies Artūram par darbu un vēlam ātru atveseļošanos."

Liktenīgajā cīņā pret "Lietkabelis" latvietis guva 21 punktu. Lietuvas čempionātā Žagars trīs mačos vidēji iemeta 12 punktus un veica piecas rezultatīvas piespēles.

