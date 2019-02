'Olympiacos' galvenais treneris Blats sašutis par Strēlnieka izlasē gūto traumu

Grieķijas kluba Pirejas "Olympiacos" galvenais treneris Deivids Blats neslēpa savu sašutumu par to, ka viņa komandas aizsargs Jānis Strēlnieks Latvijas izlases sastāvā guva savainojumu, kura dēļ nevarēs spēlēt vismaz mēnesi.

Strēlnieks Pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas turnīra izšķirošajā mačā pret Melnkalni guva 25 punktus, izdarīja 10 rezultatīvas piespēles un izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, bet pamatlaika izskaņā, minūti pirms izšķirošajiem notikumiem laukumā, viņš guva savainojumu.

"Tā ir problēma, kas var ietekmēt visas komandas Eiropā. Turklāt, mūs tā ietekmē ne pirmo reizi. Mani visvairāk sadusmo tas, ka mēs bijām atvērti un izpalīdzīgi pret nacionālo izlašu programmām, saprotot, ka šīs spēles ir svarīgas arī pašiem spēlētājiem. Mēs spēlētājus palaidām uz nacionālajām komandām, bet tad redzējām, ka viņi spēlē 38 vai 39 minūtes, ko nedara pat Eirolīgas spēlēs," portālā "talkbasket.net" citēts Blats.

"Tas liek domāt par to, kādu izprati un mēs saņemam no otras puses, no nacionālo izlašu programmām. Es domāju, ka tas ir ļoti bezatbildīgi. Es domāju, ka tas spēlētājiem ir bīstami. Tas ietekmē mūsu komandu, bet neko nevaru darīt, kā vien pateikt, ka uzskatu, kas tas ir slikti. Tiem, kas ir par to atbildīgi, būtu to jāzina," turpināja Blats.