'Panathinaikos' izlikts pārdošanā par 25 miljoniem eiro; kluba īpašnieki iztērējuši 372 miljonus

Eiropas basketbola granda Atēnu "Panathinaikos" īpašnieks Dimitriss Jannakopuloss Grieķijas klubu izlicis pārdošanā, bet kā cenu noteicis 25 miljonus eiro, ziņo portāls "eurohoops.net".

Otrdien organizētā preses konferencē "Panathinaikos" kluba īpašnieks Dimitriss Jannakopuloss atklāja, ka atkāpsies no dalības komandā, kas viņa ģimenei piederējusi kopš 1987. gada.

"No šī brīža "Panathinaikos" izlikts pārdošanā par 25 miljoniem eiro, kā kļūdaini noteicu pagājušogad," izteicās funkcionārs. "Mēs nebijām ņēmuši vērā kluba zīmola vērtību. Eksperti uzskata, ka pats zīmols jau ir 75 miljonu eiro vērts. Tomēr neatkāpšos no saviem vārdiem – 25 miljoni."

Jannakopulosu ģimene, kurai pieder Grieķijas farmācijas uzņēmums "Vianex", laika posmā no 1987. līdz 2012. gadam kluba labā iztērējusi 372,8 miljonus eiro, atklāja kluba īpašnieks. Nosaukto gadu laikā vienību pārvaldīja Dimitrisa tēvs Pavloss un onkulis Tanasiss.

Grieķu funkcionārs preses konferences laikā asi kritizēja ULEB Eirolīgas vadītāju Žordi Bertomeu. Jannakopuloss uzstāja, ka Eirolīgā spēlējošie klubi no līgas vadības neuzzina sev interesējošu informācijas par čempionāta finansiālo situāciju. Turklāt "Panathinaikos", Pirejas "Olympiacos" un Telavivas "Maccabi" uzturot Eirolīgu, pusi no saviem televīzijas līgumu ienākumiem nododot tieši šai līgai.

"Žordi Bertomeu saka, ka PAO paliks Eirolīgā. Viņš dreb no bailēm. Jūs saprotat, ka nozīmē Eirolīga bez "Panathinaikos". Ceru, ka nākamie īpašnieki atspēkos viņu [Bertomeu], un riebums, ko sauc par Eirolīgu, izjuks," klāstīja Jannakopuloss.

Kluba īpašnieks gan uzsvēra, ka vairs neieņems jebkādu amatu klubā. Taču viņš arī izteica cerību redzēt "Panathinaikos" tieši Starptautiskās basketbola federācijas (FIBA) Čempionu līgā, nevis Eirolīgā. Šovasar no dalības ULEB Eiropas kausā jeb nomināli otrajā augstākajā klubu turnīrā Eiropā atteikusies jau Viļņas "Rytas", kas pievienosies tieši Čempionu līgai. Šādu soli apsvēra arī Belgradas "Partizan" vadība, kas galu galā tomēr lēma saglabāt vietu Eiropas kausā.

"Redzu, ka FIBA strādā pēc plāna. Pēdējo pāris gadu laikā tā sadarbojusies ar Nacionālo basketbola asociāciju (NBA), Okeāniju un Āziju. Spriežot pēc viņu ilgtermiņa plāna un apņēmības ieguldīt naudu, ticu, ka diezgan drīz viņiem būs vienīgais, spēcīgais turnīrs Eiropā," savus uzskatus pauda Jannakopuloss.

"Panathinaikos" gan ir viens no desmit Eiropas klubiem, kas 2015. gadā parakstīja desmit gadu ilgu līgumu ar Eirolīgu. Šī vienošanās paredz, ka turnīra pamešana šo desmit gadu laikā komandai izmaksā desmit miljonus eiro.

"Līgumā ir šāda klauzula. Jūs atceraties noteikumus. Varbūt nezināt, ka no vienas puses ir šāda desmit miljonu klauzula, un no otras – mūsu juridiskā nodaļa aprēķinājusi, ka varam pieprasīt naudu no Eirolīgas. Pēc tiesu darbiem Eirolīga būtu parādā "Panathinaikos"," uzskata Jannakopuloss.

"Panathinaikos" ar sešiem izcīnītiem čempionu tituliem Eiropas augstākajā klubu turnīrā ir viens no titulētākajiem Vecā kontinenta klubiem. Madrides "Real" pie šāda goda tikusi desmit reizes, Maskavas CSKA triumfējusi astoņas reizes, bet "Maccabi" vienībai tas arī padevies sešos turnīros.

Visus no čempionu tituliem – 1996., 2000., 2002., 2007., 2009. un 2011. gadā – "Panathinaikos" izcīnījusi kopš klubs pieder Jannakopulosiem.