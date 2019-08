Par Latvijas sieviešu basketbola izlases galveno treneri kļūst Mārtiņš Gulbis

Latvijas Basketbola savienības valde par sieviešu valstsvienības vadības galveno treneri apstiprinājusi Mārtiņu Gulbi, vēsta LBS.

Kā atzina Latvijas Basketbola savienības prezidents Valdis Voins, tad uz šo amatu pretendēja arī itāļu speciālists Sandro Orlando. "Gan Treneru komisijas dalībnieku vairākums, gan valde atbalstīja Gulbja kandidatūru. Ceru, ka Mārtiņa lielā motivācija palīdzēs sieviešu valstsvienībai sasniegt tuvāko mērķi – kvalificēties Eiropas čempionāta finālturnīram," teica Voins.

Gulbis dzimis 1991. gadā, un trenera karjerā pirmos soļus spēris jau 2011. gadā. Bijis galvenais treneris Latvijas Basketbola līgas komandās "Barons kvartāls" (2011.-2013., 2017.), BK "Jelgava" (2015.-2016.), bet kopš 2017. gada rudens – BK "Jūrmala". Izcīnījis trešo vietu Latvijas čempionātā 2017. un 2018. gadā, 2. vietu Baltijas Basketbola līgā 2018. gadā. Bijis trenera asistents Latvijas U-20 (2014.) un U-16 izlasēs (2015., 2016.), kā arī U-16 puišu izlases galvenais treneris (2017, 2018 – abas reizes 8. vieta Eiropas čempionātā).

Gulbim darbā ar Latvijas sieviešu basketbola izlasi palīdzēs Ziedonis Jansons un Matīss Rožlapa.

"Esmu pārliecināta, ka Latvijas sieviešu valstsvienībai nepieciešamas jaunas emocijas un jauna pieredze, tāpēc Izvērtējot kandidātus uz galvenā trenera amatu, priekšroku devu speciālistiem, kuri iepriekš nav vadījuši mūsu komandu," sacīja Latvijas sieviešu valstsvienības ģenerālmenedžere Gunta Baško. "Vairāki uzrunātie, tostarp pieredzējuši treneri, dažādu iemeslu dēļ atteicās. Mārtiņš Gulbis ir gados jauns treneris ar jau uzkrātu pieredzi, kurš ļoti labi saprot basketbolu, pierādījis prasmi sarežģītos apstākļos sagatavot dažāda līmeņa komandas un sasniegt labus rezultātu. Kaut gan Mārtiņam sieviešu basketbolā līdz šim bijusi pieredze tikai vadot individuālos treniņus, esmu pārliecināta, ka viņa profesionalitāte un motivācija palīdzēs ātri saprast specifiku. Turklāt valstsvienības vadīšana ir kolektīvs darbs un Mārtiņa izraudzītie palīgi – gan U-16 izlases galvenais treneris Matīss Rožlapa, gan pieredzējušais Ziedonis Jansons, kuri sieviešu valstsvienībā strādāja jau 2019. gada Eiropas čempionāta finālturnīra laikā kopā veidos stipru komandu."

Pats Gulbis pēc apstiprināšanas amatā uzsvēra, ka viņam kā trenerim man vienmēr bijuši visaugstākie mērķi, tāpēc darbs valstsvienībā bijis viens no sapņiem.

"Kad Gunta Baško uzrunāja ar priekšlikumu uzņemties sieviešu valstsvienības vadību, pret šo ideju izturējos ļoti nopietni. Šovasar man bija iespēja atvilkt elpu, pārdomāt, kā esmu strādājis un saprast, ko varu darīt labāk. Tai skaitā uzlabojot prasmi precīzāk nodot informāciju spēlētājiem un motivēt viņus, izvairoties no nevēlamiem blakusefektiem. Darbā ar sieviešu komandu šis aspekts būs ļoti svarīgs," teica Gulbis. "Nekad neesmu baidījies no izaicinājumiem. Izšķiroties pieņemt priekšlikumu, ļoti svarīgs man bija ģimenes atbalsts, jo dzīvesbiedre Kristīne pati bijusi profesionāla basketboliste, kura ļoti labi zina gan sieviešu basketbola specifiku, gan to, kā es strādāju."

"Līdz šim man bijusi pieredze tikai vīriešu komandu vadīšanā, bet, kopš mans ilggadējais palīgs Matīss Rožlapa sāka strādāt sieviešu basketbolā, esam regulāri pārrunājuši gan aktualitātes, gan specifiku. Zinu gan Latvijas, gan Eiropas un pasaules labākās spēlētājas, ir informācija par meistarības un taktikas niansēm. Esmu gatavs gan mācīties pats, gan sadarboties ar palīgiem – Matīsu Rožlapu un Ziedoni Jansonu," apņēmīgs bija jaunais sieviešu valstsvienības galvenais treneris.

Gulbis uzsvēra, ka pirmais uzdevums viņam būs komunicēt ar visām Latvijas labākajām spēlētājām. Viņš pauda cerību, ka visām būs labas sezona un vēlme spēlēt valstsvienībā, jo ļoti liela nozīme būs pozitīvam mikroklimatam komandā. "Trenera darbā mans mērķis vienmēr bijis uzvarēt katrā spēlē un šai ziņā nekas nav mainījies. Sportiskos mērķus varam sasniegt tikai strādājot kopā," skaidroja treneris.

Latvijas sieviešu basketbola valstsvienība šāgada 14. novembrī Rīgā aizvadīs 2021. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra pirmo spēli ar Horvātijas izlasi, bet 17. novembrī izbraukumā tiksies ar Maķedonijas komandu. I grupā vēl spēlēs arī Vācijas vienība, kvalifikācijas turnīra nākamās cīņas notiks 2020. gada novembrī un 2021. gada februārī. 2021. gada Eiropas čempionāta finālturnīrs notiks Spānijā un Francijā.