Pārceltas Latvijas basketbola klubu īpašās Ziemassvētku spēles

Svētdien, 27. decembrī, paredzētās trīs "Pafbet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas spēles drošības apsvērumu dēļ pārceltas uz vēlāku laiku, vēsta Latvijas Basketbola savienība.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Bija paredzēts, ka Zemgales Olimpiskajā centrā Jelgavā Ziemassvētku spēles aizvadīs "Latvijas Universitāte – Valmiera Glass/ViA", "VEF Rīga" – BK "Ventspils" un BK "Liepāja" – BK "Ogre".

"Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju un nepieciešamību atbildīgi izturēties pret savu un līdzcilvēku veselību, pieņēmām sāpīgu lēmumu pārcelt trīs spēles, kuras apvienojām trešajos Ziemassvētkos," sacīja Latvijas basketbola līgu direktors Kristaps Janičenoks. "Kaut gan tika veikti visi nepieciešamie priekšdarbi un piesardzības pasākumi, lai spēles varētu notikt, ievērojot Latvijas valdības noteiktos ierobežojumus un speciālistu ieteikumus, uzskatām, ka šādos apstākļos pareizākā rīcība ir maksimāli samazināt jebkādus riskus. Latvija šobrīd piedzīvo cīņu, kas svarīgāka par sporta sacensībām. Atbalstīsim viens otru un palīdzēsim mediķiem, cenšoties viņiem sagādāt pēc iespējas mazāk darba."

"Trešajiem Ziemassvētkiem kopā ar klubiem gatavojām ne tikai interesantas spēles, bet arī dažādus pārsteigumus un piedevas. Ne no vienas idejas neatsakāmies, nekas no sagādātā netiek izmests ārā – īpašo basketbola dienu sarīkosim, tiklīdz to varēsim darīt drošākos apstākļos," skaidroja Janičenoks.

"Pafbet" Latvijas-Igaunijas līgas turnīrs atsāksies pēc gadu mijas.